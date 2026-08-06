"골스, 우승 자격없다!" 충격실토, 골스 홈 샌프란 유력매체의 토로 "커리와 스티브 커 감독 모두 현실 알고 있다"

스테판 커리. AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] '골든스테이트는 자격이 없다!'

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골든스테이트 워리어스가 현실 자각을 시작했다. 우승을 놓고 경쟁할 수 있는 자격이 없다는 점을 인정하고 있다.

골든스테이트의 홈 샌프란시스코의 유력지 샌프란시스코 스탠다드지는 6일(한국시각) '최근 팀의 미래와 경쟁계획에 대한 루머와 추측 속에서 골든스테이트가 직면한 냉혹한 현실이 있다'며 '스테판 커리, 드레이먼드 그린, 스티브 커 모두 이 사실을 잘 알고 있다'고 보도했다.

이 매체는 '골든스테이트의 핵심인 스티브 커 감독과 스테판 커리, 드레이먼드 그린은 자신들의 우승 경쟁 전력이 아니라는 사실을 잘 알고 있다. 하지만, 현실을 순순히 받아들이는 것은 아니다. 단지, 그들은 그 현실에 직면해 있다'며 '그들이 우선시하는 것은 함께 최선을 다해 경기를 하고 치열하게 경쟁하고, 매일 최대한 발전하는 것'이라고 했다.

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골든스테이트는 비시즌 전력 보강이 전무했다. 르브론 제임스는 필라델피아 76ers로 이적했고, 유의미한 스타급 선수들의 영입은 없었다.

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골든스테이트는 NBA 역대 최고의 프랜차이즈 스타 스테판 커리의 황혼기에 '윈 나우'를 천명했다. 하지만, 실제 영입은 없었다.

때문에 커리 트레이드 루머까지 돌았다.

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골든스테이트의 문제는 명확한 영입 타깃이 보이지 않는다는 점이다. 강력한 슈퍼스타를 데려오기 위해서는 샐러리캡 구조가 여의치 않는다. 무리하게 트레이드를 감행하면 미래 플랜이 완전히 무너진다.

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이 매체는 '골든스테이트는 모두 미래를 담보로 잡고 싶지 않다고 얘기하고 있다. 때문에 우승 전력은 아니지만, 최선을 다해서 뛰고, 가능한 많은 경기를 이기며 경쟁하고 올바른 방식으로 플레이하려 한다. 지금 우승을 노리는 것은 현실적이지 않다는 것을 알고 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com