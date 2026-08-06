"100% 컨디션' 루카 돈치치의 공언, LA 레이커스는 안심했다. 美 매체의 평가 "LA 레이커스는 서부 강팀"

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[스포츠조선 류동혁 기자] LA 레이커스는 안심했다. 루카 돈치치는 100% 컨디션이라고 공언했다.

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미국 농구전문매체 바스켓볼 뉴스는 6일(한국시각) 'LA 레이커스는 이번 오프시즌에 루카 돈치치와 그가 선호하는 플레이 스타일에 더 잘 맞도록 로스터를 개편하기 위해 큰 투자를 했다. 오스틴 리브스는 2차 플레이메이커로 복귀하며 대규모 새 계약을 맺었다'며 'LA 레이커스는 돈치치가 선호하는 빅맨으로 픽 세팅과 앨리웁 마무리를 하는 워커 케슬러를 트레이드했다. 르브론 제임스와의 결별을 포함해 돈치치와 더 잘 맞는 역할 선수들을 영입하기 위해 여러 가지 움직임을 보였다'고 했다.

이 매체는 '결국 이 모든 것은 돈치치가 건강할 때만 가능하다. 지난 시즌 막바지 햄스트링 부상으로 출전하지 못했고, LA 레이커스 플레이오프에서 모두 결장했다. 돈치치는 팬들에게 보낸 이메일에서 자신이 100% 건강하다며 시즌을 준비할 준비가 되었다고 했다'고 덧붙였다.

돈치치의 내구성은 많은 이슈를 낳았다. 댈러스 매버릭스 니코 해리슨 전 단장이 돈치치를 트레이드한 핵심 이유였다.

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이 매체는 'LA 레이커스는 27세의 더 성숙해진 돈치치가 최고의 컨디션을 유지하고 중요한 순간에 건강을 유지할 것이라는 데 큰 기대를 걸었다. 지난 시즌 경기당 평균 33.5득점, 8.3어시스트, 7.7리바운드를 기록했고 건강할 때는 여전히 최고의 선수 중 한 명'이라며 'LA 레이커스는 올 시즌 돈치치를 전력으로 지원하고 있다. 리브스 재계약 뿐만 아니라 볼 핸들러 퀸튼 그라임스와 콜린 섹스턴도 영입했다'고 했다.

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또 '돈치치는 새로운 팀동료들과 유대감을 쌓기 위해 고향 슬로베니아로 팀동료들을 초대해 다양한 활동을 즐기도록 비용을 지불했다. LA 레이커스는 올 시즌 서부 리그 강팀 중 하나가 될 것으로 보인다. 하지만 건강한 돈치치가 필수조건'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com