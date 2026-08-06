준우승보다 값진 성장…삼성생명, 퓨처스리그서 신예 경쟁력 확인

Advertisement

Advertisement

Advertisement

삼성생명이 퓨처스리그에서 아쉽게 준우승에 그쳤다. 하지만 비주전 선수들이나 신예들이 결승까지 오르는데 고른 활약을 펼치며, 올 시즌 주전 경쟁에 나설 선수 발굴과 함께 팀의 경쟁력도 성장시키는 좋은 기회가 됐다.

삼성생명은 6일 부천실내체육관에서 열린 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그' 결승전에서 일본 W리그의 프레스티지 인터내셔널 아란마레에 54대79로 패하며 우승을 놓쳤다. 3쿼터까지는 어느 정도 대등하게 맞섰지만, 대회를 거듭하며 떨어진 체력 문제를 극복하지 못하며 4쿼터에서 일방적으로 밀린 것이 아쉬웠다.

하지만 삼성생명은 예상을 깨고 결승까지 오르는 이변을 보여줬다. 예선에서 아란마레에만 패하며 4승 1패를 거뒀고, 4강전에서도 우승후보로 꼽혔던 KB스타즈를 물리쳤다. 또 FA 보상선수로 영입한 이다연을 비롯해 이예나 최예슬 유하은 등 신예 선수들이 경기를 거듭하면서 한껏 성장한 모습을 보이는 성과를 거뒀다.

Advertisement

경기 후 이미선 삼성생명 감독(1군 코치)은 "아쉽게 패했지만 다함께 여기까지 왔기에 뿌듯하다"며 "가용자원이 8명밖에 되지 않아, 후반으로 갈수록 선수들이 발이 잘 안 떨어진 것 같다. 선수들에게 더 요구를 하기도 힘들었다. 그래도 다친 선수 없이 잘 마무리를 한 것이 만족스럽다. 선수들이 고맙고 안쓰러웠다"고 말했다.

Advertisement

이어 "성과도 거뒀지만 과제도 안게 됐다. 특히 가드 포지션에서 확실히 스텝업을 해야 돌아오는 시즌에서 좋은 성적을 거둬야 하는 것은 분명하다"며 "이다연 최예슬 이예나 유하은 등은 충분히 1군 선수들과 경쟁을 할 수 있다고 생각한다. 본인들도 기회가 왔다는 것을 알기에, 더욱 열심히 하고 있는 것 같다"고 말했다.

또 "이번 대회를 통해 확실한 경쟁력을 입증한 최예슬의 경우 센스도 좋고 득점 능력이 좋기에, 몸싸움을 할 수 있는 피지컬쪽으로 더 보강한다면 이제 더 성장할 일만 남았다"고 칭찬했다.

Advertisement

이에 대해 최예슬은 "공격적인 부분에서 언제 어떻게 해야할지를 알게된 중요한 대회가 됐다"며 "힘들거나 상대 수비가 거세게 나올 때 피해다닌 것이 가장 아쉬웠다. 1군에서 뛸 기회를 잡기 위해선 수비와 함께 몸싸움을 위한 힘을 키워야 할 것 같다. 웨이트도 열심히 하고 프로틴도 잘 먹으면서 보강하도록 하겠다"고 말했다.

Advertisement

부천=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com