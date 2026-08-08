[오피셜]'12년 만의 亞 우승 정조준' 韓 남자 농구, '숙적' 일본과 아시안게임 조별리그에서 격돌

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 농구 대표팀이 '숙적' 일본과 정면 충돌한다.

Advertisement

8일, 2026년 아이치-나고야 아시안게임 대회 조직위원회는 홈페이지를 통해 남자 농구 조편성 및 일정을 공개했다. 그 결과 니콜라이스 마줄스 감독이 지휘하는 한국은 A조에서 사우디아라비아(9월 10일)-인도네시아(11일)-일본(13일)과 격돌한다. 이번 대회는 12개 팀이 3개 조로 나눠 조별리그를 치른다. 각 조 1, 2위와 3위 중 성적이 좋은 두 팀이 8강에 진출해 경쟁한다.

사진=연합뉴스

한국은 2014년 인천 대회 이후 12년 만의 정상 탈환을 정조준한다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회에선 동메달을 목에 걸었다. 2023년 열린 항저우 대회에선 7위에 머물렀다. 미국프로농구(NBA)에 도전하는 '에이스' 이현중을 앞세운 남자 농구 대표팀은 아시안게임에서 우승을 노린다.

상황은 녹록지 않다. A조 국제농구연맹(FIBA) 랭킹은 일본이 22위, 한국이 57위, 사우디아라비아가 65위, 인도네시아가 94위다. 한국으로선 FIBA 랭킹이 더 높은 데다 홈팀인 일본이 가장 껄끄러울 수밖에 없다.

Advertisement

한국은 지난달 6일 FIBA 월드컵 예선 1라운드 6차전에서 일본에 2점 차 승리했다. 공교롭게도 한국과 일본은 15일과 16일 일본 도쿄에서 친선경기를 치를 예정이다.

Advertisement

한편, 여자 농구 대표팀은 대만, 말레이시아, 몽골과 조별리그 C조에 묶였다. 18일 말레이시아와 첫 경기에 나선다. 21일 몽골, 22일 대만과 대결한다. 여자 농구도 남자와 마찬가지로 총 12개 팀이 3개 조 조별리그를 치른 뒤 8강 토너먼트로 순위를 결정한다.

3대3 농구 남자 대표팀은 일본, 싱가포르, 태국과 조별리그 D조에서 경기한다. 3대3 여자 대표팀은 싱가포르, 인도네시아, 태국과 D조에서 레이스를 펼친다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com