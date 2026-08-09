NBA 뉴올리언스와 보스턴. 왜 갑자기 이현중을 불렀나?

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[스포츠조선 류동혁 기자] 결국 NBA 서머리그 막판 인상적 맹활약의 결과물이다.

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한국농구 에이스 이현중(26)의 NBA 도전은 끝나지 않았다. 뉴올리언스 펠리컨스, 보스턴 셀틱스가 러브콜을 보냈다.

이현중 소속세 에픽스포츠는 9일(이하 한국시각) "이현중은 NBA 뉴올리언스 펠리컨스와 보스턴 셀틱스로부터 각각 미니캠프를 초청받았다. 두 구단 모두 현재 투웨이 계약 자리가 1자리씩 남아 있다. 이번 캠프를 통해 NBA 입성을 최종적으로 노린다"고 발표했다.

NBA 투웨이 계약(Two-Way Contract)은 NBA 팀이 산하 G리그(하부리그) 팀과 계약을 공유하는 시스템이다. 유망주 육성, 효율적 로스터 운용을 위해 2017~2018시즌부터 도입됐다. 팀당 최대 3명까지 보유가 가능하고, NBA 경력 3년 이하의 신인 및 유망주만 계약 체결이 가능하다. 단, 정규리그 NBA 출전명단에 등록할 수 있는 경기는 최대 50경기로 제한된다. 초과 시에는 정규계약 전환이 필요하다.

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이현중은 이미 미국으로 출국한 상황이다. 8일부터 13일까지 뉴올리언스, 16일부터 20일까지 보스턴 미니캠프에 합류한다.

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이현중은 국가대표 일원으로 15일부터 일본 도쿄에서 열리는 한-일 평가전에는 불참한다. 단, 월드컵 아시아지역 2차 예선과 나고야 아시안게임은 정상적으로 합류한다.

이현중은 지난 7월 NBA 서머리그에 참가했다. 샌안토니오 스퍼스 소속이었다. 그는 서머리그 마지막 2경기에서 매우 인상적 모습을 보였다.

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2경기 합산 31득점을 기록했고, 3점슛 12개를 시도해 7개를 성공시켰다. 12개의 리바운드와 4스틸을 기록했다.

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마지막 피닉스 선즈와의 경기에서는 26분 출전, 9득점(3점슛 3개) 7리바운드, 2어시스트, 2스틸, 1블록슛 등 공수에서 매활약했다.

사진출처=샌안토니오 스퍼스 공식 홈페이지

스포츠전문 뉴스&데이터 전문매체 로토스포츠(Roto Sports)는 이현중의 서머리그 활약에 대해 '이현중은 마지막 서머리그 2경기 샌안토니오 정규 트레이닝 캠프에 초청받을 만한 강력한 근거를 스스로 증명해 냈다'고 평가하기도 했다.

단, 올 시즌 강력한 우승후보로 꼽히는 샌안토니오는 약점이었던 윙 자원을 보강했다. 올스타급 토바이어스 해리스를 올 여름 영입했다. 이현중과 같은 윙맨 포지션이고 3&D 역할이다.

결국 샌안토니오는 이현중에 대해 매우 긍정적 평가를 내렸지만, 결국 포기했다.

하지만, 서머리그는 NBA 30개 팀이 모두 지켜보는 무대다. 올 시즌 리빌딩 모드인 뉴올리언스는 윙 라인업의 전반적 백업 깊이가 얇은 편이다. 3&D 윙 포워드가 필수적이고, 스페이싱을 할 수 있는 3점슈터 백업이 부족한 상황이다.

보스턴은 제일런 브라운을 필라델피아로 이적시켰다. 여전히 동부의 강호지만, 보스턴은 전술적 특징이 강렬한 팀이다. 리그에서 3점슛 시도가 가장 많은 전술 시스템을 보유하고 있고, 공수 겸장을 선호한다. 주전 라인업의 체력 부담을 줄이고 시스템을 소화할 수 있는 외곽 슈터가 필요하다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com