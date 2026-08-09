한국은 없었다! 일본 에이스 카와무라 유키의 충격 시선. "대표팀은 NBA와 같은 수준. 우린 세계수준 팀이다"

카와무라 유키. AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 한국농구 에이스 이현중은 마지막 NBA 도전에 나선다. NBA 뉴올리언스 펠리컨스와 보스턴 셀틱스로부터 각각 미니캠프를 초청받았다.

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하지만, 일본 에이스이자 아시아 최강의 가드로 평가받는 카와무라 유키는 상대적으로 여유롭다.

그는 하치무라 루이와 함께 월드컵 아시아지역 2차예선 국가대표 명단에 포함돼 있다. 8월15일부터 이틀간 한-일 평가전이 두 차례 열린다.

아직까지 카와무라가 출전할 수 있을 지는 불투명하다. 지난 몽골과의 평가전에서는 모습을 드러내지 않았다. 단, 이현중은 한-일 평가전 결장이 확정된 상황에서 카와무라는 출전할 가능성도 있다.

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그의 시선에 아시아와 한국은 없다. 그 너머 세계 무대와 NBA에 초점이 맞춰져 있다.

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최근 카와무라는 TV 아사히 '농구 최강 일본-월드컵 2차 예선 진출!'이라는 방송에서 국가대표 팀에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

NBA에 도전하는 세번째 시즌을 맞이하고 있는 카와무라는 이 방송에서 'NBA 서머리그에 올해도 참가했다. 3시즌에 정식 계약을 따내는 것이 목표였고, 분명히 얻을 수 있다고 믿는다"고 했다.

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자신의 역할에 대해 그는 "경기의 흐름을 완전히 바꿀 수 있는 게임 체인저라고 생각한다. 게임 체인저의 역할은 열정적으로 뛰고, 크게 소리치며, 팀에 열정과 에너지를 끊임없이 불어넣는 것이다. 5분, 10분 동안 120% 노력을 다해 뛰고, 선발 멤버들이 할 수 없는 5분이나 10분 동안 팀에 활력을 불어넣는 것이 제 역할이라고 믿는다'고 했다.

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또 일본 대표팀에 대해 "대표팀 유니폼을 입고 뛰는 것은 NBA 코트에 서는 것과 같은 수준이다. 일본은 세계적 수준의 국가로 평가받는 팀들과 동등한 수준에서 경쟁할 수 있다고 확신한다"고 했다.

8월15일 일본 도쿄에서 열리는 한-일 평가전에 대한 언급은 없었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com