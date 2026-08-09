스테판 커리, 충격적 보스턴 이적설 최종판결. "커리, 트레이드 요청 의사가 1도 없다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리의 보스턴 셀틱스 이적설. 최종 결론이 나왔다. 한마디로, 커리는 골든스테이트에 남는다. 트레이드 요청 의사가 아예 없다.

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지난 2일(이하 한국시각) 커리의 충격적 보스턴 이적설이 터졌다.

당시, 미국 스포츠매체 SI는 2일(이하 한국시각) '스테판 커리가 보스턴 셀틱스로 이적할 수 있다. 보스턴 브래드 스티븐슨 사장은 스테판 커리의 트레이드를 위해 골든스테이트에 연락할 수 있다. 현재 양팀은 스테판 커리의 트레이드를 고려하고 있다. 냉정한 결정이 필요하다. 커리는 골든스테이트를 떠날 시 보스턴이 가장 적합한 구단이라고 생각하고 있다. 보스턴과 골든스테이트의 커리 트레이드는 가능성이 있다'고 했다.

또 '스테판 커리 트레이드 패키지도 있다. 보스턴은 폴 조지와 샘 하우저, 그리고 필라델피아에서 받은 신인 1라운드 픽이 거론되고 있다'고 덧붙였다.

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하지만, 이같은 소속은 사실 무근인 것으로 밝혀졌다.

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당시에도 루머에 가깝다는 현지 매체의 반응이 있었다. 헤비 스포츠는 '보스턴 셀틱스는 팀 체질 개선 과정에서 커리 트레이드 가능성을 단지 타진했다는 루머가 있을 뿐이고, 스테판 커리는 윈나우 여부를 떠나 골든스테이트에서 프랜차이즈 스타로 커리어를 마감하고 싶다는 입장이 확고하다'고 했다.

농구전문매체 클러치포인트가 쐐기를 박았다.

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이 매체는 9일 '스테판 커리는 트레이드 요청 의사가 없다. 골든스테이트에 남는다. 커리 자체가 자신이 몸담았던 유일한 NBA 구단을 떠날 의사가 없다'며 '결론은 커리가 어디로 가지 않는다는 것이다. 모든 트레이드 루머와 커리를 트레이드 머신에 넣은 사람들은 모두 허구에 불과하다'고 했다.

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커리는 2009년 NBA 드래프트 전체 7순위로 골든스테이트에 지명됐다. NBA 커리어 전체를 골든스테이트에서 보냈고, 4차례 우승을 차지했다. 현대농구 3점슛 트렌드를 만든 선수다.

골든스테이트의 가치는 급상승했고, NBA 역대 최고의 프랜차이즈 스타로 평가된다.

하지만, 최근 골든스테이트는 윈 나우 기치에 비해 슈퍼스타 영입에 번번이 실패했다. 때문에 커리의 트레이드 루머가 터졌지만, 사실 무근인 것으로 밝혀졌다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com