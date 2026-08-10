아시아 최고 가드 카와무라 유키, 또또또 NBA 생존. LA 클리퍼스는 왜 카와무리를 불렀나

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 일본 국가대표 가드 카와무라 유키가 결국 NBA에서 살아남았다. 종착지는 LA 클리퍼스다.

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LA 클리퍼스는 10일(이하 한국시각) 구단 공식 SNS를 통해 '일본 국가대표 출신 가드 카와무라 유키와 이그지빗 10(Exhibit 10) 계약을 체결했다'고 공식 발표했다.

카와무라는 올 시즌에도 NBA 도전에 일단 성공했다. 트레이닝 캠프를 거쳐 2026~2027시즌 NBA 로스터 진입을 노릴 수 있게 됐다.

이그지빗 10 계약은 구단이 유망주를 테스트하기 위해 체결하는 1년짜리 비보장 최소 연봉 계약이다.

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이그지빗은 NBA 표준 계약서 양식의 여러가지 부속 서류를 의미하고, 계약서 10번째 조항에는 투웨이 계약 전환 권환 및 G리그 입단 보너스 특약 사항이 있다. 그래서 이그지빗 10 계약이라고 한다.

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정식 로스터 계약은 아니다. 언제든지 구단이 계약을 해지할 수 있다. 투웨이 계약 전환이 가능하고, G리그에 입단해 60일 이상 활약할 경우, 보너스가 지급된다. 이그지빗 10 계약이 투웨이 계약으로 전환되면 해당 보너스 금액은 계약 보장금으로 변경된다.

구단 입장에서는 리스크 없이 트레이닝 캠프 뎁스를 확보할 수 있고, 선수 입장에서는 캠프 참가를 통해 정식 로스터 진입을 노릴 수 있는 NBA 입단 테스트 계약이다.

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카와무라는 2024~2025시즌 멤피스 그리즐리스에서 투웨이 계약으로 NBA에 진출했다. 지난 시즌에는 시카고 불스 소속으로 18경기에 출전, 평균 3.6득점, 2.6어시스트를 기록했다.

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올해 여름에도 이현중이 참가한 NBA 서머리그에 출전, 인디애나 페이서스 소속으로 특유의 넓은 시야와 창의적 패싱 능력을 다시 한번 입증했다.

짧은 출전시간이었지만, 카와무라는 5~10분 정도 백업 포인트가드로서 경쟁력을 보여줬다. 일본 시장이라는 무시무시한 마케팅 카드라는 배경도 있었다.

카와무라는 트레이닝 캠프와 프리시즌을 거쳐야 한다. 아직 서바이벌 게임은 남아있다. 이제 출발점이다. 하지만, NBA 통산 40경기 이상을 소화했고, 서머리그에서도 경쟁력을 확인했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com