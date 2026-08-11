아찔했던 골든스테이트의 결정. 스테판 커리 충격 흑역사. "커리 트레이드 제안, 밀워키가 거부했었다"

스테판 커리와 몬타 엘리스. AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리는 한때 트레이드 대상 선수였다. 한술 더 떠 트레이드 제안을 받은 팀은 커리의 영입을 거절했다. 만성적 발목부상, 약한 수비가 핵심 이유였다.

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미국 농구전문매체 바스켓볼 뉴스는 11일(한국시각) '골든스테이트 워리어스는 스테판 커리의 초창기 시절 밀워키 벅스에게 트레이드를 제안했다. 하지만, 밀워키는 커리는 만성발목부상을 이유로 거절했다. 결국 골든스테이트는 몬타 엘리스를 포기할 수밖에 없었다'고 보도했다.

여기에는 이유가 있다.

커리는 2009년 NBA 드래프트 1라운드 전체 7순위로 골든스테이트 워리어스에 지명됐다.

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커리가 지명될 당시 골든스테이트 에이스는 몬타 엘리스였다. 하지만, 엘리스는 커리의 지명에 불만을 가졌다. 드래프트 직후 미디어 데이 인터뷰에서 '작은 가드 둘이 백코트를 구성해서는 승리할 수 없다. 스테판 커리와 함께 뛸 수 없다'고 노골적 불만을 드러내기도 했다. 엘리스는 1m91이었고, 커리는 1m88이다.

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실제 두 선수는 모두 공격적 성향이 매우 강했고, 신장이 작은 언더 사이즈 가드였다. 수비에서 치명적 약점을 노출했다. 물론 엘리스는 커리에 개인적 감정은 없었고, 커리 역시 엘리스를 존중했다.

2012년 3월 골든스테이트는 결단을 내렸다. 엘리스를 밀워키 벅스로 트레이드했고, 커리를 선택했다. 당시 골든스테이트 일부 팬은 엄청난 야유를 보내기도 했다. 당시 골든스테이트는 커리 트레이드를 밀워키에 먼저 제안했지만, 밀워키는 거절했다.

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이후 상황은 극적이었다. 골든스테이트는 커리와 함께 클레이 톰슨을 지명, 스플래시 브라더스를 결성했고, 드레이먼드 그린까지 가세하며 골든스테이트 왕조를 만들었다. 커리는 NBA 역대 최고의 3점슈터로 현대 농구의 트렌드까지 바꿨다.

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밀워키가 커리 트레이드를 받아들였다면, 골든스테이트 왕조는 없었을 수도 있었다.

미국 ESPN은 11일(한국시각) 몬타 엘리스와의 인터뷰를 통해 '몬타 엘리스는 스테판 커리의 자리에 자신이 있었더라도 골든스테이트 워리어스가 비슷한 성과를 거두었을 것이라고 여전히 확신하고 있다'며 '올콘 주립대 단장이 된 엘리스는 커리가 뛰었던 멤버들과 자신이 뛰었더라도 골든스테이트를 이끌고 여러 차례 NBA 우승을 달성할 수 있었을 것이라는 대담한 주장을 내놓았다'고 보도했다.

그는 ESPN과의 인터뷰에서 '농구를 제대로 알고 있는 사람은 모두 안다. 골든스테이트에서 커리가 트레이드되고 내가 남아 있었더라도 결과는 똑같았을 것이다. 하지만, 당시 골든스테이트 결정은 나는 그대로 받아들여야 했었다'고 했다.

밀워키로 이적한 몬타 엘리스는 2011~2012시즌 이적 후 21경기에서 평균 17.6득점, 5.9어시스트를 기록했고, 다음 시즌 82경기에 모두 출전해 19.2득점, 6.0어시스트를 올렸다. 이후 엘리는 댈러스 매버릭스로 이적했고, 인디애나 페이서스로 팀을 옮긴 뒤 31세의 나이에 은퇴했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com