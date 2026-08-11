종결된 줄 알았던 스테판 커리 충격 보스턴행! 불씨가 남아있다. 올스타급 가드 "커리, 보스턴행 필요해. 테이텀과 뛰는 걸 보고 싶다"

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 최종판을 찍는 듯 했던 스테판 커리의 보스턴 셀틱스 이적설. 하지만, 여전히 불씨는 살아있다.

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NBA 올스타급 가드 중 한 명인 디안젤로 러셀이 공개적으로 촉구했다. 스테판 커리가 보스턴행을 택하길 원하고 있다.

러셀은 11일(한국시각) 미국 현지 팟캐스트 '더 백야드 팟캐스트'에 출연해 '스테판 커리가 보스턴에 가는 모습을 보고 싶다'고 했다.

지난 2일(이하 한국시각) 커리의 충격적 보스턴 이적설이 나왔다.

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당시, 미국 스포츠매체 SI는 '스테판 커리가 보스턴 셀틱스로 이적설이 나왔다. 보스턴 브래드 스티븐슨 사장은 스테판 커리의 트레이드를 위해 골든스테이트에 연락할 수 있고, 양팀은 스테판 커리의 트레이드를 고려하고 있다'고 했다.

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하지만, 낭설이었다.

농구전문매체 클러치포인트는 지난 9일 '스테판 커리는 트레이드 요청 의사가 전혀 없다. 골든스테이트에 남기를 원한다. 결론은 커리가 어디로든 가지 않는다는 것이다. 커리의 보스턴 트레이드 루머는 모두 허구에 불과하다'고 했다.

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그러나 러셀은 '커리는 지금 도움이 절실하다. 골든스테이트에서 누가 그의 부담을 덜어주고 있나. 신참이? 지미(버틀러)가? 그런데 지미가 건강할까'라고 반문했다.

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버틀러는 공수 겸장의 포워드지만 장기 부상으로 다음 시즌 복귀가 아직까지 불투명한 상황이다.

그는 '보스턴을 상징하는 초록색 유니폼을 입고 제이슨 테이텀, 폴 조지와 함께 뛰는 모습을 보고 싶다. 매우 멋진 일이 될 것'이라며 '커리는 골든스테이트 외에는 거의 뛰지 않았다. 미국 대표팀 출전을 제외하고는 없었다. 보스턴에서 다른 농구 스타일에 적응하는 모습을 지켜보는 것은 더욱 흥미로울 것이다. 그의 변화를 보고 싶다'고 했다.

커리는 2009년 NBA 드래프트 전체 7순위로 골든스테이트에 지명됐다. NBA 커리어 전체를 골든스테이트에서 보냈고, 4차례 우승을 차지했다. 현대농구 3점슛 트렌드를 만든 선수다.

골든스테이트의 가치는 급상승했고, NBA 역대 최고의 프랜차이즈 스타로 평가된다.

하지만, 최근 골든스테이트는 윈 나우 기치에 비해 슈퍼스타 영입에 번번이 실패했다. 때문에 커리의 트레이드 루머가 터졌지만, 사실 무근인 것으로 밝혀졌다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com