이현중 끝내 외면한 핵심 이유. 샌안토니오. ESPN 비시즌 평점 A. '이 선수' 영입이 결정적이었다.

토바이어스 해리스. AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 서머리그에서 이현중에 러브콜을 한 샌안토니오 스퍼스. 이현중은 서머리그 마지막 2경기에서 임팩트있는 모습을 보였지만, 샌안토니오는 끝내 외면했다.

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왜 그랬을까.

다음 시즌 샌안토니오는 강력한 우승후보로 꼽힌다. 각종 NBA 파워랭킹에서 1위 혹은 2위에 랭크돼 있다.

샌안토니오는 오클라호마시티 선더, 뉴욕 닉스, 필라델피아 76ers와 함께 동, 서부 최상위권 전력을 갖추고 있다. 그 중 샌안토니오가 가장 강력하다.

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빅터 웸반야마가 절대 에이스다. 지난 시즌 서부 우승, 파이널 진출에 함께 했던 핵심 코어들이 대부분 잔류해 있다.

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그리고 아킬레스건으로 꼽혔던 윙맨 자원을 보강했다. 올스타급 포워드 토바이어스 해리스를 데려왔다. 이현중을 서머리그에서 테스트했지만, 끝내 샌안토니오가 이현중을 외면한 가장 강력한 이유다.

여기에 줄리안 샴페니, 신예 카터 브라이언트도 있다.

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그렇다면 샌안토니오의 비 시즌 성적표는 어떻게 될까.

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미국 ESPN은 평점 A를 매겼다.

ESPN은 11일(한국시각) '지난 시즌 정규 시즌 62승 20패를 기록하고 서부 컨퍼런스 2번 시드였던 샌안토니오는 로스터를 유지하며 베테랑 포워드 토비아스 해리스를 영입해 공격을 강화했다. 그들은 다시 한 번 우승을 노릴 준비가 되어 있다'고 평가했다.

이 매체는 샌안토니오의 비시즌 평점을 A로 매기면서 '샌안토니오는 해리스 반즈를 잔류시켰다. 빅터 웸반야마를 최대 25% 연장 계약에 묶어, 5년 넘게 5000만 달러 이상의 비용을 절감할 수 있었다'며 '포워드 토바이어스 해리스를 데려왔다. 딜런 하퍼가 디애런 폭스를 제치고 스타팅 멤버로 나설 가능성이 크다'고 했다.

또 '샌안토니오는 해리스를 데려오면서 작년 로스터에 없던 플레이스타일의 윙맨을 영입했다. 견고한 수비를 펼칠 수 있고, 3점슛 능력으로 스트레치 역할을 할 수 있고, 샷 클락 후반에 강력한 득점을 만들 수 있는 윙 자원이다. 올해 34세의 해리스이고, 경력은 하락세다. 하지만, 파이널 진출을 돕는다면 샌안토니오는 큰 이득이 될 것'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com