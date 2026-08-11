르브론의 오판. 필라델피아 4천억원억의 덫. 조엘 엠비드 NBA 악성계약 1위 '등극'

AP연합뉴스

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[스포츠조선 류동혁 기자] 트레이 영(워싱턴)도, 디애런 팍스(샌안토니오)도 아니었다. 2026~2027시즌 NBA 최악의 계약은 조엘 엠비드(필라델피아)였다.

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필라델피아는 주목받고 있는 팀이다. 르브론 제임스가 선택했다. 보스턴 셀틱스에서 제일런 브라운을 데려왔다. 브라운은 지난 시즌 MVP급 활약을 펼친 윙맨 자원이다.

단숨에 필라델피아는 리그가 주목하는 우승후보가 됐다.

그러나, 필라델피아에게 가장 불안한 요소는 엠비드다.

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그는 불과 3~4년 전만 해도 니콜라 요키치와 함께 리그 최고의 빅맨이었다. 정규리그 MVP도 수상했다.

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하지만, 부상이 발목을 잡았다. 고질적 무릎부상으로 결장이 잦았고, 지난 시즌에는 매우 불안한 모습을 보였다. 무릎 부상을 달고 뛰는 그의 하체는 매우 불안했고, 활동력이 엄청나게 줄었다.

공격력은 여전했지만, 수비는 문제가 있었다. 팀 공헌도가 대폭 떨어졌다. 가치가 급하락했다.

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2014년 NBA 드래프트 전체 3순위로 필라델피아에 지명된 엠비드는 2017년 루키 연장계약을 했고, 2021년 슈퍼맥스 계약을 맺었다. 당시 4년 1억9600만 달러의 조건이었다.

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그리고 2024년 9월 기존 계약이 2년 남아있는 상황에서 3년 1억9300만 달러(약 2500억원)의 맥시멈 연장계약을 했다. 총 5년간 3억100만달러(약 4260억원) 수준의 천문학적 계약이었다.

미국 CBS스포츠는 11일(한국시각) 2026~2027시즌 최악의 계약 톱 15를 지목했다. 1위는 엠비드의 계약이었다.

이 매체는 '이번 플레이오프는 조엘 엠비드라는 선수의 특성을 완벽하게 보여줬다. 보스턴과의 시리즈 첫 3경기를 결장했지만, 이후 마지막 3경기에서는 눈부신 활약을 펼쳤다. 동부 2라운드 뉴욕 닉스전에서 1경기를 결장했고, 남은 경기 내내 극도로 고전했다'며 '지난 3차례 정규시즌 동안 단 93경기만 소화했고, 이제 32세다. 매우 제한적인 조건 하에서만 올-NBA급 기량을 발휘할 수 있다'고 했다.

또 '상성이 맞지 않는 수비 매치업을 여전히 짓밟을 수는 있지만 기동력 저하와 3점 슛 퇴보로 인해 특정 상황에서만 가치를 발휘한다. 자신을 막지 못하는 상대를 만나면 높은 공격 점유율을 바탕으로 상대를 압도하는 최고의 선수가 되지만, 자신을 막아낼 수 있는 상대를 만나면 가치가 현저히 떨어진다'며 '게다가 하이 플라잉 스타일과 빠른 슛을 무기로 하는 뉴욕 닉스처럼, 자신이 수비하기 힘든 팀을 만나면 완전히 무너진다. 수비에서 기동력을 전혀 보여주지 못하며, 예전만큼 리바운드를 잡아내지도 못한다. NBA에서 타 팀이나 다양한 라인업과의 조합 적응력이 가장 떨어지는 빅맨 중 한 명'이라고 혹평했다.

또 '높은 공격 점유율을 요구하는 득점원들로 가득 찬 필라델피아에서 이런 문제점들이 표출되는 모습을 보게 될 것이다. 현재 필라델피아에 필요한 건 수비를 해주고 궂은일을 맡아줄 센터'라며 '엠비드는 그런 유형의 선수가 아니다. 팀의 압도적인 재능으로 이런 단점들을 극복해 내지 못한다면 엠비드는 트레이드 시장에 나올 수 있다. 그의 거대한 계약 규모를 고려할 때, 그를 트레이드하려면 많은 드래프트 지명권을 얹어줘야 한다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com