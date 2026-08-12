'야~ 드루와, 드루와' 뉴욕 닉스 vs 필라델피아. NBA 개막전 빅매치 확정. 뉴욕 에이스 브런슨의 반응은?

AP연합

AP연합

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 디펜딩 챔피언 뉴욕 닉스의 에이스 제일런 브런슨은 '기대된다'고 했다.

Advertisement

그 뉘앙스는 도전은 충분히 받아줄 수 있다는 의미다. 마치 영화 신세계에서 표현된 황정민의 엘리베이터신의 명대사 '드루와~ 드루와'를 연상시킨다.

뉴욕 닉스는 필라델피아 76er와 개막전을 펼친다.

10월 21일(이하 한국시각) 열린다. NBA 사무국이 발표했다.

Advertisement

개막전, 빅매치다.

Advertisement

뉴욕은 지난 시즌 챔피언이다. 동부의 왕이었고, 샌안토니오 스퍼스마저 물리쳤다. 현 시점 명실상부한 동부 최강이다.

필라델피아는 정말 만만치 않은 동부의 강력한 다크호스다. 비 시즌 제일런 브라운, 르브론 제임스를 영입, 단숨에 우승후보로 등극했다.

Advertisement

NBA 사무국이 놓칠 리가 없었다. 개막전 두 팀을 파트너로 엮어 버렸다.

Advertisement

미국 농구전문매체 헤비 스포츠는 12일(이하 한국시각) 뉴욕과 필라델피아의 개막전 매치업이 확정 발표되자 뉴욕의 에이스 브런슨의 반응을 보도했다.

그는 '정말 기대돼요. 이 매치업은 필라델피아와 르브론 제임스에게 새로운 여정이 될 것입니다. 흥미로울 것 같아요'라고 했다.

또 '많은 농구 팬이 흥분할 빅매치입니다. 지난 시즌 파이널과 같은 수준의 관심을 끌 지는 두고 봐야할 것 같아요. 관중들의 반응이 어떻게 될지 기대됩니다'라고 했다.

매우 모범적인 인터뷰였지만, 필라델피아가 두렵다거나 주눅든 반응은 아니었다. 오히려 매우 설레고 기대된다는 의미의 뉘앙스 인터뷰였다.

두 팀의 맞대결은 실제 매우 기대된다. 동부 최강자가 될 가능성이 높다.

뉴욕은 베스트 5가 매우 안정적이다. 브런슨, 타운스의 원-투 펀치에 미칼 브릿지스 OG 아누노비 등 극강의 균형을 자랑한다.

필라델피아는 뉴욕의 이런 완벽한 균형을 균열을 일으킬 수 있는 슈퍼스타들의 집합체다.

헤비 스포츠는 '아직 이르지만, 뉴욕과 필라델피아 경기는 컨퍼런스 파이널 예고편이 될 수 있다. 디펜딩 챔피언 닉스는 오프시즌 동안 전력을 그대로 유지했고, 이런 연속성 덕분에 큰 혜택을 볼 것으로 보인다. 그들은 여전히 강력한 동부 우승 후보다. 새롭게 변한 식서스는 동부에서 가장 재능 있는 팀이며, 이제 제임스, 브라운, 타이리스 맥시, 조엘 엠비드, V.J. 에지콤이 포함된 선발 라인업을 갖추고 있다. 분명히 코트에서 증명해야 하지만, 모든 계획이 제대로 풀린다면 필라델피아가 컨퍼런스에서 뉴욕에게 가장 큰 위협이 될 수 있다'고 전망했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com