NBA 신인왕→바이아웃 급추락→프로낚시 구단주 변신. 파란 만장한 '포스트 르브론'. 호주 대표팀 승선, NBA 복귀 노린다

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 벤 시몬스는 파란만장하다. 한때 '포스트 르브론 제임스'였다.

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2016년 NBA 신인드래프트 전체 1순위 지명자였다. 빅맨의 프레임과 가드의 스피드, 운동능력, 그리고 BQ까지 지난 토탈 패키지형 선수였다.

사이즈가 압도적이다. 2m8의 큰 키에 메인 볼 핸들러 역할을 한다. 포인트가드 롤을 수행할 수 있다. 폭발적 기동력과 운동능력을 지녔다. 트랜지션에 강점이 있고, 속공 처리 능력이 매우 좋다. 가드에서 센터까지 커버할 수 있는 수비력을 지녔다.

하지만, 허리 부상은 고질적이었고, 가장 큰 문제는 외곽슛 능력이 없다는 점이었다. 3점슛을 비롯해 미드 점퍼는 매우 불안했다. 비정상적 슈팅 메커니즘과 릴리스 포인트를 가지고 있었다. 슈팅은 매 시즌 기대를 모았지만, 발전은 없었다.

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2017~2018시즌 평균 15.8득점, 8.1리바운드, 8.2어시스트를 기록하며 신인왕에 오른 시몬스는 3년 연속 올스타에 선정됐다. 필라델피아의 미래였다. 그러나 2021~2022시즌 애틀랜타 호크스와 동부 파이널 7차전에서 오픈 찬스에서 패스를 선택하면서 본격적으로 그의 플레이 스타일이 도마에 올랐다. 팀과 갈등이 나왔고, 정신적, 신체적 문제가 생겼다. 결국 브루클린 네츠로 이적했고, 2022년부터 가치는 급락했다. 결국 바이아웃되면서 지난 시즌 NBA에서 모습을 드러내지 못했다.

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30세가 된 그는 농구훈련은 하지 않은 채 프로스포츠 낚시 구단주 겸 운영자로 사업을 진행했다.

하지만 농구에 대한 미련을 끊을 수 없었다.

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미국 CBS스포츠는 12일(이하 한국시각) '벤 시몬스가 호주 국가대표팀이 주도하는 미니캠프에 참가하기 위해 호주 멜버른으로 이동했다. 2028년 LA올림픽에서 호주 대표팀으로 뛰기를 희망하고 있다. 하지만, 2년 뒤 최종 엔트리에 포함되기 위해서는 기량과 함께 농구에 대한 진정성을 입증해야 하는 상황'이라고 했다.

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호주 출신인 그는 10대 시절인 2013년 이후 호주 대표팀에서 뛴 적이 없고 올림픽에서 세 차례나 나오지 않았다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com