트리플더블 마스터 러셀 웨스트브룩 충격 은퇴. 현지매체의 찬사 "역대 최고 기록 제조기" "매 경기 100% 에너지 유일무이 열정"

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 배우 마이클 B.조던이 나레이션을 했다. 3분30초 가량의 영상에 '이제 끝났다(now it's over)'라는 자막이 떴다.

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미국프로농구(NBA) 트리플더블 마스터 러셀 웨스트브룩(37)의 은퇴였다.

웨스트브룩은 13일(한국시각) SNS에 에 올린 영상에서 은퇴 결정을 발표했다.

2008년 NBA 드래프트 전체 4순위로 입성한 웨스트브룩은 18시즌 동안 7개 팀에서 뛴 최고의 야전 사령관이었다. 통산 209차례 트리플더블을 기록하며 NBA 역대 1위에 올랐다. 최초 200회 트리플더블을 달성했다.

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정규리그 통산 1301경기에 출전, 평균 20.9득점, 6.9 리바운드, 8.0 어시스트를 기록했다.

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2016~2017시즌 그는 리그를 지배했다. 케빈 듀란트가 떠난 오클라호마시티를 하드캐리했다. 평균 31.6득점, 10.7리바운드, 10.4어시스트를 기록했다. 정규리그 평균 기록이 트리플 더블이었다.

정규시즌 MVP, 득점왕을 석권했고 올 NBA 퍼스트 팀에 당연히 올랐다. 게다가 단일 시즌 최다 트리플더블 기록(42회)을 세웠다.

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하지만, 스테판 커리가 만든 페이스 앤 스페이스, 그리고 3점슛의 시대에서 외곽슛이 불안한 웨스트브룩은 에이스로서 '러브콜'을 받지 못했고, 입지는 급격히 좁아졌다.

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지난 시즌 새크라멘토 킹스에 극적으로 '취직'했다. 64경기에 출전, 평균 15.2득점, 6.7어시스트, 5.4리바운드를 기록했다. 경쟁력을 확인했다.

여전히 우승에 기여할 수 있다는 평가를 받았다. 하지만, NBA 팀들은 외곽슛의 약점, 승부처 잦은 턴오버의 약점을 지닌 웨스트브룩을 외면했다.

결국, 그는 은퇴를 선언했다. 현지 매체들은 웨스트브룩에 대해 찬사를 쏟아냈다.

미국 ESPN은 '러셀 웨스트브룩은 단순한 기록으로 평가할 선수가 아니다. 매 경기 100%의 에너지로 뛴 유일무이한 열정의 소유자였다. 명예의 전당 입성은 당연하다'고 했다.

디 애슬레틱스는 '오스카 로버트슨의 대기록을 넘어 통산 209회의 트리플 더블을 달성한 역대 최고의 기록 제조기'라고 했고, CBS스포츠는 '2016~2017시즌 웨스트브룩은 막을 수 없었다. NBA 역사상 가장 강렬했던 개인의 단일 시즌'이라고 평가했다.

또 NBC 스포츠는 'NBA 무대에서 남긴 수치적 유산은 압도적이다. 게다가 코트 안팎에서 본인의 방식대로 경기를 지배했던 거침없는 선수였다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com