전 세계 최고가 18조원 쾅쾅! LA 레이커스는 왜 불과 1년만 전격 매각됐을까

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 매우 이례적, 충격적 거래다. 불과 1년 만에 LA 레이커스가 또 다시 매각됐다. 미국 프로스포츠 역사상 최고액이다.

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미국 현지매체 디 애슬레틱스, ESPN, CBS스포츠 등은 일제히 13일(한국시각) 'LA 레이커스가 125억 달러(약 18조원)에 매각된다"며 '2025년 버스(Buss) 가문으로부터 LA 레이커스를 인수한 마크 월터는 불과 1년 만에 조시 쿠슈너와 밥 아이거가 손을 잡은 스라이브 이터널에게 매각했다'고 보도했다.

1년 전 100억 달러(약 14조원)에 인수한 월터는 무려 3조원의 시세 차익을 얻었다. 1년 만에 약 25%의 가치가 올랐다. LA 레이커스의 매각 가격인 125억 달러는 전 세계 프로스포츠 구단 역사상 최고 매각가다.

전격적 매각에는 이유가 있다.

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구겐하임 파트너스 CEO이자 LA 다저스 구단주인 월터는 그가 소유한 금융 그룹 및 보험사를 둘러싼 약 160억 달러 규모의 불법적 대출과 회계 의혹을 받고 있다. 개인의 건강 문제까지 불거지만서 단기간 자신의 자산을 정돈하고 리스크를 줄이기 위해 전격 매각을 결정했다.

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인수 주체인 조시 쿠슈너는 스라이브 캐피털의 창업자다. 도널드 트럼프 대통령 사위인 재러드 쿠슈너의 동생이기도 하다. 전 디즈니 CEO이자 미디어 거물 아이거와 손을 잡고 라스베이거스에 NBA 신생팀 창단을 계획하고 있었다. NBA는 리그를 확대하기 위해 기존 30개팀에서 32개팀으로 신생팀을 만드려는 계획을 추진 중이다.

그런데, LA 레이커스가 시장에 나왔고, 전격적으로 신생팀 대신 NBA 최고 명문팀인 LA 레이커스 전격 매각으로 급선회했다.

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매각 주체인 스라이브 이터널은 쿠슈너가 창업한 밴처 캐피털 스라이브 캐피털의 투자 펀드 라인이다.

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LA 레이커스가 새 주인을 맞기 위해서는 절차가 아직 필요하다. NBA 이사회의 승인을 받아야 한다.

LA 레이커스는 올 시즌 서부의 다크호스로 꼽힌다. NBA 대표적 슈퍼스타 루카 돈치치를 중심으로 올 시즌 우승을 노리고 있다. 동부 보스턴 셀틱스와 함께 NBA 최고의 명문팀으로 꼽힌다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com