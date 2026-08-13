꺼지지 않는 불씨, 스테판 커리 이적설 충격 미스테리. 美 매체 "스테판 커리 유력 차기 행선지. 커리 이적 가능성 남아있다"

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리의 이적설의 불씨가 꺼지지 않는다. 보스턴 셀틱스의 트레이드 루머는 루머에 그치는 듯 했다.

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하지만, 현지 매체의 뉘앙스는 이상하다. 여전히 불씨가 남아있는 모습이다.

커리는 구체적으로 직접적 언급은 피하고 있다. 골든스테이트 고위수뇌부들의 공식적 멘트만 있다. 그들은 미국 현지 매체와의 인터뷰에서 '스테판 커리가 트레이드를 공식적으로 요청한 적이 없다. 내년 계약이 만료되는 커리가 골든스테이트에 남아있을 가능성이 높다. 그렇게 되길 희망한다'고 했다. 마이크 던리비 골든스테이트 단장은 '결국 커리의 선택이다. 그가 이적하고 싶다고 한다면 구단주의 상의할 것이다. 원치는 않겠지만, 그가 원하는 것을 선택할 자격을 충분히 갖췄다'고 했다.

즉, 명확한 종결어가 없다. 커리가 골든스테이트에서 은퇴할 확률이 100%라면, 커리 역시 단 한 마디만 하면 된다. 하지만, 직접적 언급은 없다.

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일단, 커리의 보스턴 셀틱스 행 루머는 단지 루머일 뿐이긴 하다.

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지난 2일(이하 한국시각) 커리의 충격적 보스턴 이적설이 터졌다. 미국 스포츠매체 SI는 2일(이하 한국시각) '스테판 커리가 보스턴 셀틱스로 이적할 수 있다. 보스턴 브래드 스티븐슨 사장은 스테판 커리의 트레이드를 위해 골든스테이트에 연락할 수 있다'고 했다. 이후, SI지는 '단지 추측일 뿐이고, 보스턴이 트레이드를 했으면 하는 희망사항이었다. SNS를 거쳐 보스턴 고위수뇌부가 전화를 한 것으로 확대 해석됐다'고 했다.

그런데, 디앤젤로 러셀은 현지 팟 캐스트에서 '스테판 커리가 다른 시스템에서 농구를 하는 것을 보고 싶다. 골든스테이트는 윈 나우를 외치고 있지만, 전력 보강은 없다. 커리가 보스턴으로 이적하는 게 바람직하다'고 했다.

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USA 투데이 역시 골든스테이트에서 커리가 이적할 가능성에 대해 언급했다.

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13일 커리의 차기 행선지 4개팀을 분석하는 특집 기사를 게재했다.

이 매체는 '보스턴 셀틱스가 있다. 조 마줄라 감독의 3점슛 중심 시스템에 완벽히 부합한다. 제이슨 테이텀의 아이솔레이션 플레이 덕분에 커리가 볼 없이 움직이며 기회를 잡을 수 있고, 데릭 화이트가 커리의 수비 약점을 메워줄 수 있다'며 '샬럿 호네츠도 있다. 커리의 고향으로 커리어 막바지 감동적 친정팀 복귀가 될 수 있다. 유망주 브랜드 밀러와 신인 콘 크니펠이 존재한다. 전술적 호합이 좋습니다. 우승권과는 거리가 있을 수 있지만, 커리어의 마지막 장을 마무리하기에는 흥미로운 선택지다'라고 했다.

또 '덴버 너게츠도 있다. 커리와 니콜라 요키치의 조합은 예술적이다. 요키치가 컨트롤 타워 역할을 하고 커리가 볼 없이 코트를 누비는 공격 조합은 대단할 것이다. 수비 불안 요소는 있지만 공격력은 폭발적일 것으로 예상된다. 또 마이애미 히트는 뛰어난 수비진이 커리의 수비 부담을 덜어줄 수 있고, 야니스 아데토쿤보와 뱀 아데바요가 인사이드에서 끌어주는 그래비티 덕분에 외곽에서 커리에게 수많은 노마크 3점슛 기회가 창출될 것'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com