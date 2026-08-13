LA 레이커스 전격매각. 도널드 트럼프 대통령과 연관성. 美 매체 "가족적 연관성 OK. 역할은 없다!"

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 주목할 만한 연관성이다. 하지만, 운영적 역할은 없다.

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도널드 트럼프 미국 대통령과 LA 레이커스의 관계에 관한 예측이다.

미국 농구 전문매체 바스켓볼 뉴스는 13일(이하 한국시각) '도널드 트럼프 미국 대통령, LA 레이커스와의 연관성. 기록적 매각 이후 밝혀졌다'는 제하의 기사에서 '도널드 트럼프 대통령의 가족은 LA 레이커스와 새로운 공동 대주주 조쉬 쿠슈너를 통해 연결고리를 갖게 되었다. 쿠슈너의 형 자레드는 (트럼프 대통령의 딸) 이방카 트럼프와 결혼했다'며 ''도널드 트럼프 대통령의 가족은 조쉬 쿠슈너가 밥 아이거와 합의한 후 역사적인 NBA 구단인 LA 레이커스와 주목할 만한 연관성을 갖게 되었다. 하지만, 이 연결은 운영적인 것보다는 가족적인 관계에 가깝다. 트럼프 대통령과 그의 딸 이방카, 사위 재러드 쿠슈너가 레이커스 거래나 신임 소유주 그룹에 어떤 역할도 있다는 징후는 없다'고 했다.

LA 레이커스 매각은 매우 이례적, 충격적 거래다. 불과 1년 만에 매각됐기 때문이다.

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LA 레이커스는 125억 달러(약 18조원)에 매각됐다. 2025년 버스(Buss) 가문으로부터 LA 레이커스를 인수한 마크 월터는 불과 1년 만에 조시 쿠슈너와 밥 아이거가 손을 잡은 스라이브 이터널에게 매각했다.

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1년 전 100억 달러(약 14조원)에 인수한 월터는 무려 3조원이 넘는 시세 차익을 얻었다. 1년 만에 약 25%의 가치가 올랐고, 매각 가격인 125억 달러는 전 세계 프로스포츠 구단 역사상 최고다.

구겐하임 파트너스 CEO이자 LA 다저스 구단주인 월터는 그가 소유한 금융 그룹 및 보험사를 둘러싼 약 160억 달러 규모의 불법적 대출과 회계 의혹을 받고 있는데, 건강 문제까지 불거지만서 자산 정돈과 리스크 상쇄를 위해 매각을 결정했다.

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인수 주체인 조시 쿠슈너는 벤처 캐피탈 스라이브 캐피털의 창업자다. 도널드 트럼프 대통령 사위인 재러드 쿠슈너의 동생이다. 전 디즈니 CEO이자 미디어 거물 아이거와 손을 잡고 라스베이거스에 NBA 신생팀 창단을 계획하고 있었지만, LA 레이커스가 시장에 나왔다. 신생팀 대신 NBA 최고 명문팀인 LA 레이커스 전격 매각으로 급선회했다. 매각 주체인 스라이브 이터널은 쿠슈너가 창업한 밴처 캐피털 스라이브 캐피털의 투자 펀드 라인이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com