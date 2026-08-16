韓 농구 굴욕의 날…'영원한 라이벌' 日 원정 경기에서 64년 만에 불명예 기록→20점 차 완패

사진=AP Photo/Hiro Komae-AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 농구가 '숙적' 일본에 굴욕을 당했다. 그것도 광복절, 역대 최다 점수 차 패배라는 불명예 기록까지 남겼다.

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니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대한민국 남자 농구 대표팀은 15일 일본 도쿄의 아리아케 아레나에서 열린 일본과의 친선경기 첫 번째 경기에서 68대88로 패했다. 대한민국농구협회가 집계한 전적에 따르면 한국은 일본과의 역대 남자 국가대표팀 대결에서 이 경기 전까지 47승 20패를 기록 중이었다. 1962년 자카르타 아시안게임 때 17점 차(58-75)가 가장 큰 패배였다. 64년 만에 불명예 기록이 바뀌었다.

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한국 남자 농구는 2000년대 들어 국제 경쟁력이 크게 약화됐다. 1996년 애틀랜타 대회 이후 30년 동안 올림픽 무대를 밟지 못했다. 변화에 나섰다. 사상 처음으로 외국인 감독을 선임했다. 하지만 마줄스 감독은 부임 뒤 치른 공식전에서 1승4패를 기록하는 데 그쳤다. 일본과의 이번 친선경기는 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 비롯한 연이은 국제 대회에 대비하는 차원이다. 그러나 이대로라면 아시안게임에서의 명예회복도 쉽지 않다.

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물론 이번 경기 한국은 완전체가 아니었다. '에이스' 이현중이 미국프로농구(NBA) 구단의 미니 캠프에 초청받아 빠졌다. '핵심' 송교창과 최준용도 각각 부상, 해외 리그 도전으로 제외됐다. KBL 최우수선수(MVP) 이정현은 소집 명단에 포함됐으나 몸 상태가 완전하지 않아 이날 경기에 나서지 못했다.

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이에 맞서는 일본은 NBA에서 뛰는 선수가 대거 합류했다. 로스앤젤레스(LA) 클리퍼스 소속의 하치무라 루이, 가와무라 유키, 귀화 선수 조시 호킨슨(도쿄 선로커스) 등 핵심 선수들이 모두 참가했다. 특히 하치무라는 2년 만에 일본 유니폼을 입고 다시 코트에 나섰다. 그는 2024년 파리올림픽 이후 당시 대표팀 감독 및 일본농구협회와의 갈등으로 활동을 중단했다.

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한국은 1쿼터를 15-18로 마쳤다. 2쿼터 초반 추격에 나섰다. 한때 19-20, 1점 차까지 쫓아갔다. 하지만 이후 크게 흔들렸다. 한국은 상대의 압박 수비에 연달아 범실을 기록했다. 그나마 힘겹게 잡은 공격권마저 허무하게 놓쳤다. 그 사이 일본은 NBA 선수들의 활약을 앞세워 차곡차곡 점수를 쌓았다. 한국은 3쿼터 들어 더 거세게 휘청였고, 46-74로 크게 밀렸다. 한국은 반전 없이 일본에 68대88로 고개를 숙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com