LA 레이커스 레전드 매직 존슨 NEW 구단주 그룹 폭풍극찬, 왜? "그들이 LA 레이커스에 우승반지 가져올 것"

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] LA 레이커스의 전설 매직 존슨이 새로운 구단주 그룹을 극찬했다.

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미국 농구전문매체 바스켓볼 뉴스는 17일(한국시각) 'LA 레이커슨 레전드 매직 존슨은 새로운 구단주 밥 아이거와 조쉬 쿠슈너를 극찬했다. 그들이 우승 반지를 LA로 되돌려줄 것이라고 말했다'고 보도했다.

매직 존슨은 자신의 SNS에 'LA 레이커스 팬 여러분, 이보다 더 좋은 구단주는 없ek. 저는 밥 (아이거)을 40년 넘게 개인적으로 알고 지냈다. 그는 항상 레이커스와 농구를 사랑했고, 챔피언십을 LA로 가져다줄 것이다'라고 했다.

LA 레이커스는 불과 1년 만에 다시 매각됐다. 지난 13일(한국시각) 미국 유력 매체들은 'LA 레이커스가 125억 달러(약 17조 7000억원)에 매각된다. 2025년 버스(Buss) 가문으로부터 LA 레이커스를 인수한 마크 월터가 불과 1년 만에 조시 쿠슈너와 밥 아이거가 손을 잡은 스라이브 이터널에게 매각했다'고 보도했다.

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1년 전 100억 달러(약 14조원 2000억원)에 매각된 LA 레이커스는 무려 3조 5000억원의 가치가 올랐다. 전 세계 프로스포츠 구단 역사상 최고 매각가다.

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인수 주체인 쿠슈너는 벤처 캐피탈 스라이브 캐피털의 창업자이자 도널드 트럼프 대통령 사위인 재러드 쿠슈너의 동생이다. 전 디즈니 CEO이자 미디어 거물 아이거와 함께 라스베이거스에 NBA 신생팀 창단을 계획하고 있었다.

하지만, LA 레이커스가 시장에 나왔다. 결국 신생팀 대신 LA 레이커스 매각으로 플랜을 전격적으로 바꿨다.

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LA 레이커스는 올 시즌 서부 컨퍼런스 다크호스로 꼽힌다. 에이스는 루카 돈치치다.

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서부 최고의 명문팀 LA 레이커스는 올해 르브론 제임스와 전격 결별했다. 돈치치 체제를 확립시켰다. 단, 최근 몇 년 간 우승 전력과는 거리가 멀었다.

매직 존슨은 1990년대 초반 LA 레이커스의 황금기를 이끈 판타지 스타다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com