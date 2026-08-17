'웨스트브룩 은퇴했어! 이제 속이 시원하냐?' NBA 빅마우스 D 그린의 일갈 "웨스트브릭? 니들 정말 별로야!"

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] '니들 정말 별로야! 러스 은퇴. 이제 속이 시원해?'

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골든스테이트 워리어스의 간판 포워드이자 NBA 빅 마우스로 유명한 드레이먼드 그린이 NBA 팬을 강하게 비판했다. 정확히 러셀 웨스트브룩의 은퇴 이후, 그를 비판했던 팬에 대해 '극딜'을 했다.

그는 17일(이하 한국시각) 자신의 팟 캐스트 드레이먼드 그린 쇼에서 '농구 팬들은 정말 별로다. 지난 8년에서 10년 동안 웨스트브룩은 자신이 얼마나 형편없는지, 슛을 잘 못하는 지, (팀을 망치면서) 스탯을 어떻게 관리하는지, 그리고 팀을 어떻게 망치는지 끊임없이 들었다'며 'NBA에서는 (그런 비판 속에서도) 자신의 플레이를 밀고 나가야 한다. 우리는 그걸 견뎌내야 한다. 그래야 NBA 리거다. 우리의 일이지만, 정말 짜증나고 신경 쓰인다'고 했다.

그는 웨스트브룩 맹비난의 상징이자 멸칭인 '웨스트브릭(Westbrick)'에 대한 언급도 했다.

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웨스트브룩은 탁월한 운동능력과 경기 지배력을 지녔지만, 슈팅 약점이 있었다. 때문에 그를 비난하는 NBA 팬은 그의 성인 'Westbrook'과 'Brick(벽돌)'을 합성한 '웨스트브릭'이라고 비하성 멸칭을 만들어냈다.

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웨스트브룩은 슈팅 기복과 저조한 성공률을 빗대면서 '벽돌슛'을 쏘는 선수라는 의미. 이 멸칭이 NBA 전체에 확산되자 웨스트브룩 역시 '자신의 이름을 폄훼하는 인신공격'이라고 현지 매체에 강한 불쾌감을 표시하고 자제를 요청하기도 했다.

그린은 '웨스트브릭이라는 단어를 포함해 그를 비판했던 팬이 말한 모든 것들은 웨스트브룩이 은퇴하는 순간 이렇게 변할 것이다. 그가 얼마나 게임을 잘했는 지 알 것이고 그의 환상적 게임에 그가 그리울 것이다'라고 했다.

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2008년 NBA 드래프트 4순위로 지명된 웨스트브룩은 그의 경력 첫 11시즌을 오클라호마시티 썬더에서 보냈다. 팀동료 케빈 듀란트가 떠난 뒤 프랜차이즈의 완벽한 에이스로 거듭났다.

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2016~2017시즌 웨스트브룩은 경기당 평균 31.6점, 10.7리바운드, 10.4어시스트를 기록했고, 당시 시즌 기록 42개의 트리플더블을 올렸다. NBA MVP로 선정되었다.

9차례 올스타와 올-NBA 팀에 선정되었다. 마지막 시즌에는 NBA 역대 어시스트 5위까지 올랐고, 리그 역사상 최초로 통산 9000리바운드를 돌파한 가드가 되었다.

그는 오클라호마시티에서 뛴 뒤 휴스턴 로케츠, 워싱턴 위저즈, LA 레이커스, LA 클리퍼스, 덴버 너게츠, 그리고 마지막으로 새크라멘토 킹스에서 지난 시즌까지 뛰었다.

그는 우승반지는 없지만, 2012년 파이널까지 진출했고, 미국 대표팀과 함께 올림픽 금메달을 획득했다.

미국 농구전문매체 바스켓볼 뉴스는 '러셀 웨스트브룩은 SNS에 은퇴를 발표했다. 18시즌 동안 NBA에서 뛰었는데, NBA 역사상 가장 독특한 커리어 중 하나의 마무리를 선보였다'며 '37세인 그는 새크라멘토 킹스에서 마지막 시즌을 보냈으며, 지난 시즌 64경기에 출전해 평균 15.2점, 6.7어시스트, 5.4리바운드를 기록했다'고 했다.

여전히 경쟁력이 있는 선수인데, 30개 팀의 러브콜이 없었다. NBA 베테랑들에 대한 고려가 많지 않은 NBA 샐러리캡 시스템에 대한 비판이 담겨있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com