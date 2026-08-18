루카 돈치치 미국 내 양육권 분쟁 일단 종결. 美 매체 "LA 법정 양육비 청구 공식 기각"

epa13064347 NBA star Luka Doncic signs autographs at the Campidoglio in Rome, Italy, June 25, 2026. Doncic was in Rome to discuss plans for a top-tier basketball franchise in Rome. EPA/ALESSANDRO DI MEO

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[스포츠조선 류동혁 기자] 루카 돈치치(LA 레이커스)의 양육권 분쟁은 일단 종결됐다.

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미국 뉴욕 포스트지는 18일(한국시각) '루카 돈치치와 전 약혼녀 아나마리아 골테스의 양측 변호인이 LA 카운티 법정에서 원격으로 출석했다. 골테스의 양육비 청구는 공식적으로 기각됐다. 이 사건을 맡은 멜리사 라이언스 판사는 기각을 허가했다. 골테스가 필요한 법적 요건이 충족되면 앞으로 다시 사건을 제기할 수 있는 권한을 유지한다는 의미'라고 했다.

NBA 슈퍼스타 돈치치는 두 딸이 있다. 10년 넘게 연인 관계를 유지한 골테스 사이에 가브리엘라, 올리비아라는 두 딸이 있다.

가브리엘라는 2023년생, 올리비아는 2025년 출생했다.

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법적으로 정식 결혼식을 올리지 않았고, 결국 최근 두 사람의 관계는 끝났다.

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지난 3월 공식 성명을 통해 돈치치는 약혼을 파기하고 파혼했음을 직접 밝혔다. 두 딸의 양육권 및 양육비 관련 법적 소송을 진행 중인데, 갈등의 골은 매우 깊은 상황이다.

돈치치는 지난 2월 슬로베니아 법원에 임시 금지명령을 신청, 가브리엘라와 올리비아와의 접촉을 요구했다. 공동 양육권과 양육비 문제도 다루고 있다. 양육권 해결이 진행 중이며 슬로베니아 법원의 관할권 하에 있다.

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뉴욕 포스트는 '일단 LA 법정에서 제기된 돈치치와 골테스 사이의 자녀 양육비 분쟁은 종결됨을 의미한다. 분쟁에 적합한 관할권은 캘리포니아가 아니라 슬로베니아라는 판결이다. 하지만, 여전히 슬로베니아에서 진행되고 있는 양육권 분쟁은 치열하게 진행 중'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com