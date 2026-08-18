충격분석! 르브론의 패스 마법, 필라델피아 화룡점정. 美 매체 분석 "르브론 패스가 핵심. 필라델피아 최고 수준 경기력의 용매제"

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론의 패스. 필라델피아 공격의 화룡점정이다.

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미국 스포츠전문매체 SB 네이션은 18일(한국시각) 르브론 제임스의 합류가 필라델피아 공격에 어떤 영향을 미치는 지에 대해 심층분석을 했다.

이 매체는 '필라델피아는 파워 포워드 자리가 우승의 지속적 장애물이었다. 벤 시몬스, 토바이어스 해리스의 득점력은 부족했고, 플레이오프에서 더욱 변덕스러웠다'며 '41세의 르브론 제임스는 여전히 매우 좋은 NBA 선수다. 필라델피아의 약점을 보완할 수 있는 능력을 지니고 있다. 핵심은 제임스가 필라델피아의 패싱 공격에 활력과 공격 전술의 옵션을 넓힌다는 점'이라고 했다.

이 매체는 '필라델피아는 플레이메이킹 면에서 심각하게 부족했다. 제임스는 여전히 리그 최고의 패서이고, 맥시, 브라운, 엠비드, 에지콤을 매우 효율적으로 활용할 수 있는 선수'라며 '그의 패스는 득점보다 훨씬 더 중요하다. 반면, 맥시, 브라운, 엠비드, 에지콤은 모두 득점력이 뛰어나지만, 패스는 제한적이다. 제임스는 그들의 공격력을 해방시키는 이상적 용매제일 수 있다'고 했다.

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또 '이론적으로, 필라델피아가 찾을 수 있는 가장 완벽한 파트너십에 가깝다'고 극찬했다.

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이 매체는 '타이리스 맥시가 스테판 커리나 클레이 톰슨급 슈팅 능력은 아니다. 커리어 캐치 앤 슛 3점슛 성공률이 41.9%다. 슈팅 실력, 속도, 오프 볼 움직임에서 매우 뛰어나다. 제임스가 패턴을 지휘할 경우 더욱 강력해질 수 있다'고 했다.

또 '제임스의 패스 때문에 필라델피아의 많은 재능이 최고 수준의 경기력을 펼칠 수 있다. 그의 패스 마법은 제일런 브라운이 한 번도 경험해 본 적 없는 요소이며, 맥시와 엠비드도 마찬가지다. 필라델피아 공격력에 많은 도움이 될 것이고, 다음 시즌 필라델피아를 더 나은 팀으로 만들어 줄 것'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com