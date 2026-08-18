"커리를 또 무시하네!" 전 NBA 스타 가드 충격 반전 "대미안 릴라드라면? 커리 대신 골스 뛰었어도 우승 가능"

AP연합뉴스

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[스포츠조선 류동혁 기자] NBA 역대 최고의 3점슈터로 꼽히는 스테판 커리는 최근 흑역사가 나왔다. NBA 초창기 시절 트레이드 대상 선수였고, 제안을 받은 밀워키 벅스는 심지어 커리의 영입을 거절했다. 만성적 발목부상, 약한 수비가 핵심 이유였다.

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결국 당시 골든스테이트의 에이스 역할을 했던 몬타 엘리스가 트레이드됐다.

엘리스는 한 술 더 떠 과감한 주장을 했다. 커리가 아니라 자신이 골든스테이트에 잔류했어도 충분히 골든스테이트는 좋은 성적을 냈을 것이라는 주장이다.

미국 ESPN은 11일(이하 한국시각) 몬타 엘리스와의 인터뷰를 통해 '몬타 엘리스는 자신이 커리를 대신했더라도 골든스테이트 워리어스가 비슷한 성과를 거두었을 것이라고 여전히 확신하고 있다. 커리가 뛰었던 멤버들과 자신이 뛰었더라도 골든스테이트가 여러 차례 NBA 우승을 달성할 수 있었을 것이라는 대담한 주장을 내놓았다'고 보도했다.

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그는 '농구를 제대로 알고 있는 사람은 모두 안다. 커리가 트레이드되고 내가 남아 있었더라도 결과는 똑같았을 것'이라고 했다.

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밀워키로 이적한 몬타 엘리스는 2011~2012시즌 이적 후 21경기에서 평균 17.6득점, 5.9어시스트를 기록했다. 다음 시즌 82경기 출전해 19.2득점, 6.0어시스트를 올렸고, 댈러스 매버릭스, 인디애나 페이서스로 팀을 옮긴 뒤 31세의 나이에 은퇴했다.

그의 너무나 과감한 주장에 코웃음 치는 반응이 나왔다. 전 NBA 스타 가드 제프 티그는 18일 자신의 팟캐스트 '클럽 520'에서 '스테판 커리를 빼고 대미안 릴라드가 골든스테이트에 있었다고 치면 이 주장을 이해할 수 있다. 충분히 골든스테이트는 우승을 할 수 있다. 하지만, 몬타 엘리스는 언제나 커리보다 나았던 적이 없다'고 했다.

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즉, 역사상 최고의 3점슈터로 평가받는 커리지만, 릴라드가 대체 가능하다는 주장이 나왔다.

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커리 입장에서는 상당히 기분 나쁠 수 있는 평가다.

프로는 입증해야 한다. 커리는 입증했고, 엘리스는 그러지 못했다. 릴라드 역시 포틀랜드의 프랜차이즈 스타로 각광을 받은 뒤 우승 반지를 위해 밀워키 벅스에서 야니스 아데토쿤보와 함께 뛰었지만, 부상으로 낙마했다. 결국 웨이브 공시를 받았고 다시 친정팀 포틀랜드에서 복귀 준비를 하고 있다. 가정법은 신선하지만, 때로는 너무나 주관적이다. 제프 티그의 발언은 커리를 여전히 약간 무시하는 성향의 발언이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com