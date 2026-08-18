삼성생명, 김수인 복귀시켜 하나은행에 양도…신인 드래프트 2라운드 지명권 확보

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여자 프로농구 용인 삼성생명과 부천 하나은행이 2026~2027시즌 WKBL 신인 선수 드래프트 개최를 하루 앞둔 18일, 지명권이 포함된 트레이드를 단행했다.

삼성생명은 2024~2025시즌을 끝으로 은퇴한 뒤 실업팀 사천시청에서 뛰고 있던 가드 김수인을 복귀시켜 하나은행으로 양도하기로 했다. 하나은행은 그 대가로 19일 열리는 2026~2027 WKBL 신인 선수 드래프트 2라운드 3순위 지명권을 삼성생명에 넘긴다.

이번 거래로 삼성생명은 2라운드에서 두 차례 선수를 지명할 수 있게 됐다. 삼성생명은 기존에 보유한 2라운드 1순위에 이어 하나은행으로부터 받은 2라운드 3순위까지 확보했다.

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김수인은 숭의여고를 졸업하고 2023~2024 WKBL 신입 선수 선발회에서 2라운드 3순위, 전체 9순위로 삼성생명에 입단했다. 프로에서는 25경기에 출전해 평균 0.8득점, 0.5리바운드, 0.3어시스트를 기록했다. 이후 2024~2025시즌을 마치고 은퇴했지만 실업팀 사천시청에서 선수 생활을 이어왔다. 이번 트레이드를 통해 다시 WKBL 무대로 돌아오게 됐다.

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이번 거래는 신인 선수 선발회를 하루 앞두고 이뤄졌다는 점에서 삼성생명이 보유한 지명권을 활용해 전력 구성의 선택지를 넓힌 것으로 볼 수 있다. 삼성생명은 1라운드에서 가장 늦은 6순위를 가지고 있는 가운데, 2라운드에서는 상위 순위를 연달아 확보했다. 하나은행은 부족한 포지션인 가드 자원을 보강했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com