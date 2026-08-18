신인드래프트 직전, 트레이드 터졌다. 삼성생명 김수인, 하나은행 2라운드 픽 맞교환

사진제공=WKBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 여자프로농구 신인드래프트 직전 트레이드가 터졌다.

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여자프로농구 용인 삼성생명과 부천 하나은행은 18일 2026~2027시즌 WKBL 신인 선수 드래프트 지명권이 포함된 트레이드를 단행했다.

WKBL(한국여자농구연맹)은 18일 "삼성생명과 하나은행이 내일(19일) 열리는 신인 선수 드래프트 지명권이 포함된 트레이드를 진행했다"고 발표했다.

삼성생명은 2024~2025시즌 이후 은퇴, 실업팀 사천시청에서 활동하고 있는 김수인을 복귀시켰다. 이후 하나은행으로 양도했다. 하나은행은 올해 신인드래프트 2라운드 2명권(2라운드 3순위)를 삼성생명에게 양도한다.

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삼성생명은 2라운드에서만 2개의 지명권(2라운드 1순위, 3순위)을 쓸 수 있다. 삼성생명 관계자는 "올해 신인드래프트에서 3명의 신인 선수를 지명할 것"이라고 했다.

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트레이드 대상이 된 김수인은 숭의여고 출신으로 지난 2023~2024시즌 WKBL 신인 드래프트에서 2라운드 3순위로 삼성생명에 입단했다. 총 25경기에서 평균 0.8득점 0.5리바운드 0.3어시스트를 기록했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com