신한은행 가네다부터 우리은행 김리혜까지…WKBL 상위픽 '즉시 전력'

19일 청주체육관에서 열린 '2026~2027 WKBL 신인선수 드래프트'에서 전체 1순위로 신한은행에 선발된 일본 국적 동포 선수 가네다 마나(오른쪽)가 지명 이후 최윤아 신한은행 감독과 기념 사진을 찍고 있다. 사진제공=WKBL

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역시 팀들의 상위 라운드 선택은 '즉시 전력감' 선수였다.

2026~2027 WKBL(한국여자농구연맹) 신인선수 드래프트가 19일 청주체육관에서 열렸다. 이날 행사에는 고교 졸업 예정자 26명, 대학 졸업 예정자 4명, 실업팀 소속 4명, 해외 활동 1명, 외국 국적 동포 4명 등 역대 2번째로 많은 총 39명의 선수가 참가했다.

이런 가운데 3년 연속 전체 1순위 지명권을 가진 신한은행은 예상대로 일본 국적을 가진 동포 선수이자, 일본 W리그에서 6시즌을 뛰었던 가네다 마나(28)를 뽑았다. 재일교포 부모 밑에서 성장한 가네다는 지난 2020년부터 올해 초까지 W리그 샹송 V-매직과 토요타 안텔롭스 두 팀에서 주전 혹은 식스맨으로 활약했다.

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이날 참가한 주로 1998년생의 고교 선수들보다 10살 선배인 가네다는 1m74의 포워드로, 짧게 출전한 트라이아웃 경기에서도 3점포를 연속으로 터뜨리거나 간결한 동작으로 레이업슛을 시도하는 등 한 수 위의 기량을 보여줬다.

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이로써 신한은행은 신지현, 신이슬로 구성된 탄탄한 국내 가드진에다 아시아쿼터 선수로 영입한 노구치 사쿠라, 재일교포 홍유순과 더불어 가네다까지 일본 농구를 경험한 포워드 3인방을 앞세워 최근 3년간 최하위권에 머물렀던 아쉬움을 딛고 돌아오는 시즌에 중상위권 도약이 가능할 것으로 기대된다.

가네다는 "전통의 명문 구단인 신한은행에서 뛸 수 있어 영광이다"라며 기쁨을 나타냈다. 이미 가네다의 이름이 새겨진 유니폼까지 준비한 신한은행 최윤아 감독은 "일본에서 다양한 경험을 한 선수로 즉시 전력으로 활용 가능하다. 오랜 기간 지켜봤는데, 드래프트 참가 소식을 듣고 무조건 첫 픽을 하려고 했다"며 "좋은 공격 능력뿐 아니라, 수비에서도 가드부터 포워드까지 가능할 것이라 기대한다"고 말했다.

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이어 2순위 지명권을 가진 BNK썸은 고교 최대어인 임연서(수피아여고)의 이름을 호명했다. BNK도 임연서의 이름이 새겨진 사원증까지 준비했다.

BNK는 박혜진 김소니아 안혜지 이소희 등 기존 챔프전 우승 라인업에다 포워드 최이샘, 아시아쿼터 타니무라 리카(일본)와 바네사 데 헤수스(필리핀) 등을 영입하며 전력을 한층 끌어올린데 이어 고교 무대를 평정했던 가드 임연서를 뽑으면서 지난해 정규리그 5위의 아쉬움을 딛고 2년만에 다시 정상에 도전할 힘을 얻게 됐다.

3순위인 우리은행도 일본 W리그 아이신 윙스에서 두 시즌을 뛰면서 즉시 활용이 가능한 재일교포 3세 선수인 포워드 김리혜를 뽑았다. 4순위 하나은행은 일본 국적 동포인 포워드 오쿠라 유리, 5순위 KB스타즈는 미국 국적 동포이자 지난해에 이어 두번째로 드래프트에 도전한 원이아나를 각각 선발했다.

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1라운드 최종 6순위를 가진 삼성생명은 1m81의 포워드 자원인 이소희(숙명여고)에 이어 2라운드 첫 순위로 일본 국적인 포워드 가네미츠 아야네를 연속으로 뽑았다.

이밖에 김성언(단국대) 조우(광주대) 정지윤 김사랑(이상 수피아여고) 송은지(청주여고)가 각각 KB스타즈, 삼성생명, 우리은행, 신한은행, BNK의 2라운드 픽이 됐다.

이로써 외국 국적 동포와 해외 활동 선수 5명 전원과 수피아여고 3인방이 모두 선택되는 기쁨을 누렸다.

청주=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com