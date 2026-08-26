"48분간 농구공은 하나다" 르브론의 전 동료, 의미심장한 한마디. 르브론 가세 필라델피아 우승후보? 극과 극 평가

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 필라델피아 76ers에 대한 전망이 극과 극이다.

전 NBA 리거이자 리그 대표적 수비수였던 패트릭 베버리. 그리고 LA 레이커스에서 르브론 제임스와 함께 뛰었고, 샬럿 호네츠로 이적한 데니스 슈뢰더의 전망이 엇갈린다.

필라델피아는 올 시즌 가장 주목받는 팀이다.

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올 시즌 제일런 브라운과 르브론 제임스를 영입했다. 단숨에 우승후보로 떠올랐다.

미국 스포츠전문매체 SB 네이션은 지난달 르브론 제임스의 합류가 필라델피아 공격에 미치는 영향력을 심층분석햇다.

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이 매체는 '필라델피아는 파워 포워드 자리가 문제였다. 벤 시몬스, 토바이어스 해리스의 득점력은 부족했고, 플레이오프에서 기복이 심했다"고 했다.

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하지만, 필라델피아는 이제 윙 자원이 강점이 됐다.

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게다가 필라델피아는 공격의 효율성을 위해 르브론 제임스를 패서로 활용하려 한다. 타이리스 맥시, 제일런 브라운, 조엘 엠비드 등 강력한 득점력을 보이고 있다.

르브론의 패스가 중요한데, 충분히 강력한 위력을 발휘할 수 있다.

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베버리는 자신의 SNS에 '방금 타이리스 맥시, 르브론 제임스, 제일런 브라운이 운동하는 영상을 봤다. 큰일 났다. 필라델피아 선수들은 모두 몸이 좋아 보이고, 르브론은 여전히 덩크를 하고 있따. 필라델피아는 의심의 여지가 없다'고 했다.

바스켓볼 뉴스는 '이번 오프 시즌 기준으로 우승 확률은 필라델피아는 4위에 랭크돼 있다. 그들의 잠재적 팀 케미스트리의 문제 때문에 우승후보가 일단 아니다'라고 했다.

이 매체는 '네 명의 올스타 선수들을 보면 모두 볼을 가지고 있어야 효율이 나오는 타입의 선수들이다. LA 레이커스에서 르브론 제임스와 러셀 웨스트브룩 조합이 실패한 이유 중 하나였다. 리그 내부 관계자에 따르면 르브론은 포인트가드 포지션에서 뛰도록 허용할 계획이라고 한다. 그의 임무는 브라운, 엠비드, 맥시 3명의 선수를 세팅하는 것이다. 세 명의 주요 득점자가 스포트라이트를 나눌 수 있느냐에 달려 있다'고 했다.

베버리의 긍정적 평가와 달리 슈뢰더는 의미심장한 말을 남겼다. 그는 SNS를 통해 '48분 동안 농구공은 단 하나 뿐이다'라고 했다.

그는 '역대 최고의 농구 선수 중 한 명인 르브론 제임스가 있다. MVP였던 조엘 엠비드, 올스타급에 오른 타이리스 맥시가 있다. 그래서 어떻게 진행될 지 정말 궁금하다. 그런 팀에서 뛰는 건 나에게 너무 벅찰 것 같다'고 했다.

팀 케미스트리와 조직적 롤 배분이 쉽지 않다는 의미다. 과연 어떻게 될까. 필라델피아는 정말 너무 궁금하다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com