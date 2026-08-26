"커리는 골든스테이트를 떠나지 않는다!" 트레이드 썰 끊이지 않은 커리. 美 매체 "커리. 골스에 2년1840억원 재계약 연장 전권 넘겼다"

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] "스테판 커리는 골든스테이트를 떠나지 않는다!"

스테판 커리의 트레이드 썰은 끊이지 않는다.

지난 2일 미국 유력 스포츠매체 SI는 '스테판 커리가 보스턴 셀틱스로 트레이드될 가능성이 있다'고 했다.

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이 보도는 루머로 밝혀졌다. 구체적 움직임이 없었다. 커리는 골든스테이트에 트레이드를 요청할 생각이 없고, 골든스테이트 역시 커리를 트레이드 할 가능성은 없다.

그런데, 완벽하게 매듭지어 지지 않았다.

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여기에는 이유가 있다. 골든스테이트는 제대로 된 영입을 하지 못했다. 커리의 커리어 막바지다. 골든스테이트는 여전히 윈 나우 모드다. 하지만, 거기에 맞는 영입이 없었다.

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커리가 불만을 가질 수밖에 없는 팀 행보다.

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결국 USA 투데이는 최근 커리의 차기 행선지 후보 4개팀을 분석하면서 '보스턴 셀틱스와 샬럿 호네츠, 덴버 너게츠, 마이애미 히트가 있다. 어떤 팀을 가더라도 그 팀은 단숨에 우승후보로 도약할 수 있다'고 했다.

NBA 대표적 빅 마우스이자 전 NBA 리거 켄드릭 퍼킨스 역시 "스테판 커리가 골든스테이트에서 탈출해야 한다"고 했다.

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농구전문매체 ?스 해빗은 최근 '골든스테이트는 스테판 커리를 1억5100만 달러 연봉의 젊은 신예 3명과 토론토 랩터스와 트레이드할 수 있다'고 보도했다.

이 매체는 '골든스테이트는 오프시즌 영입전이 완전 엉망이었다. 골든스테이트가 로스터를 강화하지 못한 것은 스테판 커리에게 큰 실망일 것'이라고 했다.

미국 ESPN NBA 인사이드는 26일 '스테판 커리는 골든스테이트에게 2년간 약 1억 3600만 달러 계약 연장에 대해 전권을 넘기려는 상황이다. 트레이드를 요청할 것으로 예상되지 않는다'며 '스테판 커리는 최근 그의 미래에 대한 숱한 소문에도 골든스테이트에 잔류할 것으로 예상된다'며 '골든스테이트가 야니스 아데토쿤보, 제일런 브라운, 르브론 제임스 같은 주요 선수들을 영입하지 못했지만, 커리가 떠날 것으로 생각되지 않는다'고 했다.

클러치 포인트 역시 '스테판 커리가 골든스테이트에 트레이드를 요청할 수 있다는 소문은 전혀 사실이 아니다. 루머가 돌고 있는 것은 사실이 아니다. 커리가 골든스테이트에 남을 것으로 예상되며, 프랜차이즈는 오랜 슈퍼스타를 중심으로 계속 구성되어 있다'며 '골든스테이트로부터 스테판 커리가 내년 잔류한다는 매우 확실한 정보를 얻었다. 그는 평생 그곳에 머물고 싶어하며, 이번 연장 계약은 사실상 잔류를 확정짓는 마지막 작업이 될 것'이라고 했다.

커리는 8월29일부터 연장 자격을 얻게 될 것으로 예상된다. 골든스테이트는 2년 간 1억3600만 달러의 연장 계약을 제안할 수 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com