'하이리스크, 하이리턴' 조나단 쿠밍가 전격 미네소타행! MLE 활용한 미네소타. 샌안, OKC 극복할 '히든카드' 장착

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 결국 조나단 쿠밍가 영입의 승자는 미네소타 팀버울브스다. 쿠밍가는 '하이 리스크, 하이 리턴' 형태의 선수지만, 만약 성공한다면 미네소타는 서부의 강력한 다크호스로 발돋움할 수 있는 기틀을 마련했다.

ESPN을 비롯한 미국 현지 유력 매체들은 27일(이하 한국시각) '조나단 쿠밍가가 미네소타 팀버울브스와 2년 1240만 달러의 계약에 합의했다. 계약 마지막해에는 플레이어 옵션이 포함된 조건'이라고 보도했다. 일단 계약 배경부터 살펴볼 필요가 있다.

쿠밍가는 '계륵'에 가까운 선수였다. 공수 겸장. 강력한 운동능력. 그리고 좋은 에너지 레벨과 오프 더 볼 움직임이 있다. 평균 20득점 이상을 뽑아낼 수 있는 선수다. 단, 경기 흐름에 따른 이해도가 좋지 않다. 리그에서 아직 '코어'로서 가치는 인정받지 못했다. 골든스테이트에서 스테판 커리를 비롯한 에이스들의 줄부상을 입은 상황에서 1옵션 공격수로서 나쁘지 않은 역할을 했지만, 팀 승리의 기여도가 높진 않았다.

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기복도 심했다.

그런데, 쿠밍가의 몸값은 부담스러웠다. 지난 시즌 골든스테이트에서 애틀랜타 호크스로 이적한 쿠밍가는 올 시즌 계약이 만료됐다. 팀 옵션이 남아있었지만, 2430만 달러의 과도한 연봉.

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결국 애틀랜타는 쿠밍가를 잡지 않았다. 높은 연봉에 쿠밍가를 잡으려는 팀도 없었다.

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단, 그의 잠재적 가치는 여전히 높았다. LA 레이커스, 포틀랜드 트레일 블레이저스 등에서 러브콜이 왔다. 단, 높은 연봉을 제시한 러브콜은 아니었다.

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LA 레이커스는 애틀랜타가 쿠밍가와 먼저 계약한 뒤 달튼 크넥트, 제이크 라라비아, 재러드 밴더빌트가 패키지로 묶인 사인 앤 트레이드를 추진했다.

쿠밍가에게 만족스러운 연봉을 제시하면서도 애틀랜타가 손해를 보지 않는 딜이었다. 하지만, 애틀랜타는 밴더빌트의 영입에 대해 난색을 표했다. 결국 트레이드는 지연됐다. 쉽지 않은 협상이었고, 트레이드 협상은 지지부진했다.

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미네소타가 나섰다.

앤서니 에드워즈, 라멜로 볼 등 리그 최상급 백 코트진과 제이든 맥다니엘스, 루디 고베어가 버티고 있는 미네소타는 강력한 윙맨 득점 자원이 필요했다. 단, 샐러리캡의 여유분은 없는 상황이었다.

미네소타는 '미드-레벨 익셉션'을 사용했다.

미네소타는 팀 샐러리 자체가 2차 에이프런 근처에 도달해 있는 상태. 일반적인 FA 영입은 쉽지 않은 상황이었지만, 예외조항의 FA 영입으로 쿠밍가를 데려왔다.

미드-레벨 익셉션(MLE)은 2가지가 있다. 논-택스페이어 MLE(Non-Taxpayer Middle-Level Exception)와 택스페이어 MLE가 있다. 전자는 사치세 라인을 넘지 않은 팀이 사용하는 가장 큰 규모의 MLE이고, 후자는 사치세를 내거나 에이프런 근처에 있는 고비용팀에게 제공되는 소규모 MLE다.

쿠밍가를 영입한 방법은 후자다. 미네소타는 쿠밍가에게 출전시간을 보장하는 옵션을 포함한 것으로 알려졌다.

미네소타 입장에서는 그럴 수밖에 없다. 서부 컨퍼런스의 경쟁력은 올 시즌 더욱 강력해졌다. 샌안토니오 스퍼스, 오클라호마시티 선더가 여전히 절대 2강으로 자리매김한 상황에서 미네소타는 절대 2강을 넘기 위해서 전력 보강은 필수적이다. 단, 팀 샐러리캡 구조와 FA 시장 현황을 봤을 때 의미있는 영입이 쉽지 않은 상태였다. 결국 쿠밍가를 선택했다. 쿠밍가가 미네소타에서 주득점원으로 자리잡으면 미네소타의 전력은 업그레이드된다. 에드워즈와 맥다니엘스, 고베어의 강력한 수비력은 서부에서도 리그 최상급이다. 공격 루트의 다양함과 윙맨 자원의 뎁스가 문제였다. 하지만, 쿠밍가가 팀 핵심 코어로 자리잡는다는 가정을 하면 이 약점들은 해결이 된다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com