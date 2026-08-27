내년 MVP 0순위 빅터 웸반야마. 충격 4위 추락 SGA. MVP 스토리+자유투 획득논란. 극과극 예측 이유가 있다

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 차기 시즌 강력한 MVP 후보. 빅터 웸반야마다. 예상이 현실이 됐다.

그런데, 또 하나의 의문점이 있다. 지난 시즌 MVP에 선정된 샤이 길저스 알렉산더는 MVP 후보 4위에 머물렀다. 여기에도 이유가 있다.

미국 스포츠전문매체 ESPN은 27일(이하 한국시각) 'NBA 인사이드' 코너를 통해 2026~2027시즌 MVP 후보 투표 결과를 발표했다. 전문가들의 설문조사를 받았고, 1~3위 후보를 선정해 1위에 5점, 2위 3점, 3위 1점으로 순위를 매기는 방식이다.

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웸반야마가 무려 102점을 얻었다. 압도적 1위였다. 2위를 차지한 니콜라 요키치는 단 31점에 그쳤다. 루카 돈치치가 28점, 2연속 MVP를 차지한 샤이 길저스-알렉산더는 26점으로 4위에 그쳤다. 5위는 야니스 아데토쿤보(5표)였다.

이 매체는 '웸반야마가 이끄는 샌안토니오 스퍼스는 올 시즌 우승 적기다. 지난 시즌 MVP 투표 3위에 그친 웸반야마는 플레이오프에서 팀을 파이널까지 끌어올렸다. MVP를 차지한 길저스 알렉산더, 2위를 차지한 요키치보다 더 높은 곳으로 팀을 이끌었다'고 했다.

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웸반야마는 MVP 뿐만 아니라 올해의 수비수에서도 강력한 후보 1위로 뽑혔다. 공수 겸장이다.

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길저스 알렉산더가 4위에 그친 점도 주목을 받았다. 그는 지난 시즌 MVP를 수상했지만, 각종 논란에 휩싸였다. 상대 범핑에 자유투 유도 액션이 플라핑과 흡사하다는 내용이었다.

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게다가 2연속 MVP를 수상하면서 '스토리'도 흐려졌다.

MVP는 가장 가치있는 선수에게 주는 상이다. 길저스 알렉산더는 여전히 리그 최고의 슈팅 가드이고, MVP 획득이 필요한 팀 성적도 뛰어날 수 있다. 오클라호마시티 선더는 샌안토니오 스퍼스와 함께 올 시즌 강력한 우승후보다. 하지만, MVP는 보이지 않는 핵심 요소가 있다. '스토리'라고 표현되는 당위성이다.

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통상적으로 MVP를 이미 받은 선수는 압도적 시즌을 치르지 않는 한 MVP 재수상이 쉽지 않다. 길저스 알렉산더는 지난 시즌 NBA 역대 최장 +20득점 이상 기록과 함께 압도적 팀 성적을 기록했다. ??문에 2연속 MVP에 오를 수 있었다. 하지만, 비슷한 데이터와 팀 성적을 기록하면 단 한 차례도 MVP를 수상한 적이 없는 웸반야마에게 표가 쏠릴 가능성이 높다. 이같은 배경 역시 웸반야마의 압도적 MVP 수상 예측과 길저스 알렉산더의 4위 추락의 원인이 됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com