"LA 레이커스도 거부했다!" 충격 비하인드. 조나단 쿠밍가 미네소타행 "LA 레이커스 더 많은 금액 뿌리쳤다"

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 조나단 쿠밍가는 LA 레이커스의 거액 연봉을 거절했다. 그리고 미네소타 팀버울브스를 택했다.

쿠밍가 계약에 대한 비하인드 스토리가 공개됐다. LA 레이커스 대신 미네소타를 택했다.

미국 스포츠전문매체 ESPN은 27일(이하 한국시각) '조나단 쿠밍가는 훨씬 더 큰 규모의 LA 레이커스 제안을 거절했다. 쿠밍가는 2년 차 선수 옵션이 포함된 1300만 달러 계약으로 미네소타 팀버울브스에 합류했다. 쿠밍가는 자신의 미래를 위해 LA 레이커스의 더 좋은 계약 조건을 거절했다'고 보도했다.

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이 매체는 'LA 레이커스는 쿠밍가에 미네소타에서 2년 간 받을 수 있는 것보다 1시즌에 더 많은 보수를 제안했다'고 덧붙였다.

쿠밍가는 미네소타에 전격 합류했다.

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쿠밍가는 미네소타와 2년 1240만 달러의 계약에 합의했다. 계약 마지막해에는 플레이어 옵션이 포함됐다.

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쿠밍가는 공수 겸장이다. 강력한 운동능력. 좋은 에너지 레벨을 가지고 있다. 평균 20득점 이상을 뽑아낼 수 있는 선수다. 단, 경기 흐름에 따른 이해도, 거기에 따른 슈팅 셀렉션은 좋지 않다. 기복이 심한 측면도 있었다. 지난 시즌 골든스테이트에서 애틀랜타 호크스로 이적한 쿠밍가는 올 시즌 계약이 만료됐다. 팀 옵션이 남아있었지만, 2430만 달러의 과도한 연봉을 가진 쿠밍가를 잡지 않았다.

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단, 쿠밍가는 여전히 매력적이었다.

LA 레이커스는 애틀랜타가 쿠밍가와 먼저 계약한 뒤 달튼 크넥트, 제이크 라라비아, 재러드 밴더빌트가 패키지로 묶인 사인 앤 트레이드를 추진했고, 쿠밍가 영입을 위해 총력을 기울였다.

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루카 돈치치와 오스틴 리브스에 이은 제 3옵션 공격 카드로 손색이 없었고, LA 레이커스가 부족한 수비 에너지 레벨과 수비력을 보충해 줄 수 있었기 때문이다.

하지만, 미네소타를 선택했다. 미네소타는 연봉이 작은 대신 주전 포워드 자리를 약속했다. 자신의 강점을 발휘할 수 있는 팀 구조였다.

앤서니 에드워즈, 라멜로 볼 등 리그 최상급 백 코트진과 제이든 맥다니엘스, 루디 고베어가 버티고 있는 미네소타는 강력한 윙맨 득점 자원이 절실히 필요했다.

샐러리캡의 여유분이 없는 상황이었지만, 미네소타는 택스페이어 MLE(Taxpayer Middle-Level Exception)를 사용해 쿠밍가에 러브콜을 보냈다.

쿠밍가는 LA 레이커스에서 자신의 활용도보다 미네소타에서 활약 가치를 좀 더 높게 평가했고, 결국 미네소타를 선택했다. LA 레이커스가 더 많은 연봉으로 유혹했지만, 소용이 없었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com