박지수 없는 한국 여자농구, 16년 만의 월드컵 8강 도전…FIBA의 냉정한 평가는 13위

16년만에 FIBA 여자농구 월드컵 8강에 도전하는 한국 대표팀 선수들. 출처=여자농구 국가대표 인스타그램

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한국 여자농구가 독일에서 세계 무대 8강에 도전한다.

한국은 4일(이하 한국시간 기준) 독일 베를린시 베를린 아레나에서 '2026 FIBA(국제농구연맹) 여자농구 월드컵' 16강 조별리그 B조 첫 경기를 나이지리아와 치른다. 이어 6일 프랑스, 7일 헝가리와 연달아 맞붙는다. 한국의 FIBA 세계랭킹은 15위로 프랑스(2위), 나이지리아(8위)보다 낮고 헝가리(19위)보다는 높다.

한국 여자농구는 1967년과 1979년 월드컵에서 두 차례 준우승했고, 1971년과 1983년, 2002년에도 4위를 기록했다. 하지만 이후 성적은 눈에 띄게 떨어졌다. 2010년 체코 대회에서 8위를 기록한 것이 마지막 8강 진출이다. 2014년과 2018년에는 조별리그에서 한 번도 이기지 못했고, 2022년에는 1승4패로 10위에 머물렀다.

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지난 3월 프랑스에서 열린 최종예선을 통과하면서 17회 연속 월드컵 본선 진출이라는 전통을 이어갔지만, 세계적인 경쟁력을 유지하고 있다는 평가와는 거리가 있다.

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FIBA의 시선도 냉정하다. 대회를 앞두고 발표한 최신 파워랭킹에서 한국은 13위에 그쳤다. 한국보다 낮은 평가를 받은 팀은 체코, 말리, 푸에르토리코뿐이다. 특히 FIBA는 발목 수술 이후 재활중인 박지수(KB스타즈)의 이탈로 한국이 수비에서 상당한 어려움을 겪을 수 있다고 지적하면서 강이슬(우리은행)과 박지현(LA 스파크스)을 팀의 핵심으로 꼽았다. 결국 높이와 수비에서 동시에 손실이 생긴 만큼, 골밑 정면 승부보다는 빠른 공수 트랜지션과 외곽 공격이 거의 유일한 돌파구다. 역시 그 중심엔 강이슬이 있다.

강이슬은 3월 최종예선에서 신들린듯한 3점포를 앞세워 경기당 평균 18.6점을 기록하며 본선 진출을 이끌었다. FIBA가 선정한 이번 월드컵 주목 선수 20명에도 한국 선수로는 유일하게 이름을 올렸다.

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박지현의 가세도 분명 천군만마다. 비록 주전은 아니었지만 세계 최고 무대인 WNBA에서 첫 시즌을 치른 박지현은 지난 1일 독일 현지에서 대표팀에 합류했다. 빠른 돌파와 국제무대 경험은 박지수의 공백을 모두 메우지는 못하더라도 한국의 공격 속도를 끌어올릴 수 있는 카드다.

첫 경기인 나이지리아전은 8강 도전을 가를 분수령이다. 한국은 최종예선에서 역시 박지현과 강이슬의 맹활약을 앞세워 나이지리아를 77대60로 꺾은 경험이 있다. 다만 나이지리아는 당시 이미 아프리카 지역 1위로 본선 진출을 확정한 상황이라 최상의 경기력이 아니었던 점을 감안하면 이번 맞대결은 다른 양상이 될 수 있다.

객관적인 전력차가 큰 프랑스를 넘기는 힘든 상황이기에, 예선 마지막 헝가리전에서 승부수를 띄워야 한다. 헝가리는 비록 28년만의 월드컵 복귀이지만, WNBA에서 활약중인 에이스 도르카 유하스를 앞세워 반전을 노리고 있다. 1m96의 장신 포워드 유하스를 막아야 할 센터 자원이 부족하기에 역시 어려운 승부가 예상된다.

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한국이 1승 이상을 거둬 조 2위 혹은 3위를 차지한다면, A조 2위나 3위팀과 8강 진출전을 가지게 된다. A조에선 스페인이 조 1위가 유력한 가운데, 독일과 일본이 2~3위를 나눠가질 것으로 예상된다. 이럴 경우 8강 진출을 앞두고 한국과 일본의 숙명적인 맞대결도 예상된다. 한편 월드컵 전 경기는 쿠팡플레이에서 생중계 된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com