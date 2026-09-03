WKBL 박신자컵 청주 개최. 해외 4개팀 초청. 강력한 해외팀이 몰려온다

사진제공=WKBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 한국여자농구연맹(WKBL)이 '2026 KB국민은행 박신자컵'을 개최한다.

WKBL은 3일 박신자컵의 구체적 일정과 참가팀을 발표했다.

박신자컵은 한국 여자 농구의 전설인 박신자를 기리기 위해 2015년 창설한 대회로, 새 시즌을 앞두고 진행해 왔다.

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2023년 이후 3년 만에 청주에서 열리는 이번 대회는 WKBL 6개 팀과 해외 4개팀 등 총 10개팀이 참가한다.

당초, 유망주 육성이 목적이었던 박신자컵은 3년 전 해외 초청팀을 데려오면서 국제대회로 격상됐다.

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이번에도 해외 4개팀이 초청된다. 전력 자체가 만만치 않다.

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박신자컵 3연패에 도전하는 일본 W리그 후지쯔 레드웨이브를 비롯해 호주 NBL1 선발팀, 캐나다 칼튼 대학교, 몽골 리그 우승팀 울란바토르 아마존스 등이 방한한다.

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후지쯔는 일본 W리그 전통의 강호이고 호주 NBL1은 호주 2부리그에 속한 팀이다. 강력한 높이와 조직적 힘을 갖추고 있다.

캐나다 칼튼대는 수많은 선수들을 WNBA로 보낼 정도의 명문 팀이다. 또 울란바토르는 외국인 선수만 무려 3명이 뛸 정도로 강력한 전력을 자랑한다.

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10개 팀이 2개 조로 나뉘어 10월3일부터 9일까지 조별 예선을 진행한다. 각 조 1, 2위 팀이 10일 준결승전을 치르며, 대회 마지막 날인 11일 3~4위전과 결승전이 열린다.4강 크로스 토너먼트 방식이다.

상금은 우승팀 1500만 원, 준우승팀 1000만원이다. 대회 최우수선수(MVP)는 상금 200만원을 받는다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com