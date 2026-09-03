여자농구 대표팀 월드컵 출격. 예선 맞대결 상대 프랑스, 나이지리아, 헝가리 정밀분석. 1승 제물은 누구?

사진제공=대한민국농구협회

사진제공=일본농구협회

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[스포츠조선 류동혁 기자] 한국 여자농구 대표팀이 농구월드컵에 출격한다.

박수호 감독이 이끄는 한국은 4일(이하 한국시각) 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자 농구 월드컵 B조 예선 1차전에서 아프리카의 강호 나이지리아와 격돌한다.

올해 제20회째를 맞는 2026 FIBA 여자농구월드컵은 4일부터 16일까지 독일 베를린에서 열린다.

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한국은 프랑스, 나이지리아, 헝가리와 B조에 속해 있다.

조별예선 후 조 1위는 8강 직행, 조 2, 3위는 8강 결정전 크로스매치를 펼친다. 한국이 조 3위를 달성하면 8강 진출의 가능성을 확인할 수 있다. B조 3위는 A조 2위와 맞대결을 펼치기 때문에 A조에 속한 일본과 8강 문턱에서 한-일전 성사가 가능성도 있다.

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일본은 독일, 스페인, 말리와 함께 A조에 속해 있는데, 스페인을 제외하면 일본보다 전력이 한 수 아래다.

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FIBA 공식홈페이지에서는 B조의 이슈로 '한국과 나이지리아의 복수혈전'을 꼽았다. 한국은 지난 월드컵 예선에서 나이지리아를 완파하고 대회 최대 이변을 일으킨 바 있다. 또 한국의 17연속 월드컵 본선 진출에 대해 '월드컵 역사상 가장 놀라운 월드컵 출전기록'이라고 극찬했다.

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단, 예선의 상대는 정말 만만치 않다.

프랑스는 절대 1강으로 꼽힌다. 세계적 슈퍼스타 가비 윌리엄스를 비롯해 마린 요하네스가 포진해 있고, 유럽 예선에서 덩크슛을 터뜨린 신예 빅맨 도미닉 말롱가도 있다. 말롱가는 FIBA에서 꼽힌 월드컵 라이징 스타 톱 10에서 1위로 뽑혔다.

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현지에서는 '프랑스는 현 시점 역대 최고의 재능을 모았다. 미국의 아성에 유일하게 도전할 수 있는 팀'으로 평가하고 있다. 실제 2024년 파리올림픽 여자농구 결승에서 프랑스는 미국에게 1점 차로 분패했다.

프랑스는 세계 최고 수준의 전력을 자랑한다. 한국이 넘볼 수 있는 상대는 아니다.

나이지리아는 한국이 지난 3월 월드컵 최종예선 당시 한국에 60-77로 완패를 당했다. 해 볼 만한 상대지만, 한국은 높이의 아킬레스건이 있다. 이번 대회 간판 빅맨 박지수가 없다.

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나이지리아는 에진 칼루, 에이미 오콘코, 빅토리아 메콜리 등 내외곽의 빅3를 앞세운 강호다. 한국보다 확실히 전력 자체는 한 수 위다.

한국의 1승 상대는 헝가리지만, 매치업 상성이 좋지 않다.

헝가리는 간판 스타는 도르카 유하스다. 1m96의 장신인데, 기동력과 세로 수비, 슈팅까지 겸비한 토탈 패키지다. 한국 입장에서는 1대1로 막을 선수가 없다. 게다가 동유럽 특유의 몸싸움에 능한 비라그 타카츠-키스(1m95)도 있다. 또 레카 렐릭이라는 걸출한 메인 볼 핸들러도 보유하고 있다.

한국은 박지수가 없지만, WNBA에서 활약하고 있는 박지현이 가세했다. 조직적 힘은 강력하고, 유럽 예선에서 보여준 디펜스 조직력도 우수하다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com