"도널드 스털링 인종차별 징계와 비슷!" LA 클리퍼스 충격 역대급 징계. 2014년 역사상 최악의 징계와 비교하면?

스티브 발머 구단주. AP연합

카와이 레너드. AP연합뉴스

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[스포츠조선 류동혁 기자] "도널드 스털링 사건과 비슷한 역대급 처벌이다!"

미국 ESPN은 이렇게 주장했다.

LA 클리퍼스 구단주 스티브 발머 구단주를 옹호했던 ESPN의 수석기자 라모나 셀번은 3일(이하 한국시각) ESPN 스포츠센터에 출연해 'LA 클리퍼스에 대한 징계가 놀랍다. LA 클리퍼스 구단주 도널드 스털링의 인종차별적 발언으로 평생 출전 정지 처분을 내린 이후 가장 가혹한 조치 중 하나'라고 주장했다.

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그는 '매우 엄격한 처벌이다. 1라운드 지명 5명, 3000만 달러, 그리고 스티브 발머와 사업 운영 사장인 질리언 주커에게 1년 정지 처분도 받았다. 로렌스 프랭크는 6개월이었다'고 했다.

NBA 사무국은 약 1년에 걸쳐 LA 클리퍼스와 카와이 레너드의 샐러리캡 우회 및 불법계약 조사에 대한 최종 징계안을 공식 발표했다.

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LA 클리퍼스는 신인드래프트 1라운드 지명권 5장(2029년~2033년) 박탈을 당했다. 3000만 달러의 벌금과 발머 구단주는 1년 자격 정지. 질리언 주커 비즈니스 부문 사장도 1년 자격 정지, 로렌스 프랭크 농구 운영부문 사장은 6개월 자격 정지 징계가 내려졌다. 레너드는 70만 달러(약 9억3000만원)의 벌금을 받았지만, 출전 정지나 계약 무효처분은 내려지지 않았다.

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레너드는 2019년 FA 자격을 얻은 직후 3년 1억300만 달러의 조건으로 LA 클리퍼스와 계약을 맺었고, 2021년 4년 1억7630만 달러의 맥스 계약을 체결했다. 두 차례 계약 과정에서 불법적 정황이 발생됐다고 파악했다. 지난해 9월 LA 클리퍼스와 레너드의 불법적 계약이 현지 팟캐스트를 통해 폭로됐다. 사건의 시발점이었다.

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폭로가 발생한 뒤 셀번 기자는 발머 구단주와 단독 인터뷰를 진행했다. 발머는 인터뷰에서 레너드 계약 관련 회사인 아스베이레이션에 '속았다'고 자신도 피해자임을 호소했다.

지난달 셸번은 현지발 기사를 통해 '리그가 발머가 팀 스폰서를 통해 자금을 흘렸다는 증거를 찾지 못했다. 보고서를 면밀하게 검토한 결과 많은 추론이 있다. 아주 꼼꼼히 읽어야 하는데, 스티브 발머의 주장과 행위는 NBA의 규칙을 어기지 않다고 느껴진다'고 했다.

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ESPN이 언급한 도널드 스털링 전 LA 클리퍼스 구단주의 인종차별주의 발언에 ??란 징계는 역사상 유례를 찾아볼 수 없는 중징계다.

2014년 스털링은 그의 여자친구 스티비아노와의 통화 녹음 파일이 공개됐다. 당시 스티비아노가 SNS에 매직 존슨 등 흑인들과 함께 찍은 사진을 올린 것에 대해 스털링은 흑인과 함께 다니지 마라. 내 경기장에 흑인을 데려오지 마라' 등의 노골적 인종파별 발언을 퍼부었다.

엄청난 파장이 발생하자 NBA 사무국은 스털링 구단주의 영구제명, 규정상 부과할 수 있는 최고액 250만 달러(약 25억원)의 벌금, 그리고 구단 강제 매각 추진 조치를 취했다. 이후 구단을 인수한 주인공이 현 스티브 발머 구단주다. 그는 취임 후 만년 최하위였던 LA 클리퍼스에 대대적 투자를 감행하면서 강팀으로 변모시켰고, 구단 가치는 20억 달러(약 2조원·매각 대금)에서 현 시점 70억 달러(약 9조5000억원)으로 급상승했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com