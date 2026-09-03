르브론의 존재감. 라이벌전을 심화시켰다. NBA 최고의 라이벌 1위 필라델피아 vs 보스턴. 2위 OKC vs 산왕. 왜?

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 효과, 앙숙의 깊이를 더했다.

차기 시즌 NBA 최고의 라이벌리(Rivalry)는 뭘까.

지난 시즌 파이널에서 맞붙은 샌안토니오 스퍼스와 뉴욕 닉스, 혹은 서부의 절대 2강 샌안토니오와 오클라호마시티가 언뜻 떠오른다. 혹은 야니스 아데토쿤보를 영입한 마이애미와 디펜딩 챔피언에 오른 뉴욕 닉스도 있다. 2000년대 뉴욕과 마이애미는 매 시즌 플레이오프에서 그야말로 피 튀는 혈투를 벌였다.

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하지만, 1위는 따로 있었다.

필라델피아 76ers와 보스턴 셀틱스였다.

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미국 ESPN은 3일(한국시각) '차기 시즌 라이벌 톱 10'의 제하의 기사에서 보스턴과 필라델피아의 대결을 최고의 라이벌로 꼽았다.

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명확한 이유가 있다. 일단 두 팀은 오랜 역사를 지니고 있다.

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ESPN은 '보스턴과 필라델피아는 역사상 가장 자주 플레이오프에 오르는 라이벌이다. 두 구단은 역대 플레이오프에서 23차례 맞대결을 펼쳤다. 역대 1위다. 2위는 뉴욕 닉스와 보스턴 셀틱스다'라고 했다.

최근 두 팀의 라이벌리는 사그라드는 듯 보였다. 보스턴은 동부 최강 중 한 팀이었다. 반면 필라델피아는 고전을 면치 못했다. 즉, 최고의 라이벌이라고 부르기에는 2% 부족했다.

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이번 여름 상황은 극적으로 변했다.

이 매체는 '지난 시즌 동부 1라운드에서 필라델피아는 1승3패로 뒤지다가 4승3패로 뒤집는 놀라운 역전을 했다. 올 여름 보스턴의 에이스 제일런 브라운을 트레이드로 영입했다. 그리고 르브론 제임스를 데려왔다. 단숨에 우승후보가 됐다'며 '보스턴은 강력한 우승후보는 아니지만, 에이스 제이슨 테이텀이 복귀한다. 보스턴 특유의 강력한 시스템으로 매 경기 필라델피아와 사투를 벌일 것으로 보인다'고 했다.

필라델피아로 이적한 르브론 역시 보스턴과는 악연이 깊다. 2008년 이후 무려 6차례 플레이오프에서 맞붙었다.

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2위는 오클라호마와 샌안토니오의 맞대결, 3위는 덴버 너게츠와 미네소타 팀버울브스의 충돌, 4위는 인디애나 페이서스와 뉴욕 닉스의 동부 맞대결, 5위는 보스턴과 LA 레이커스의 맞대결이 꼽혔다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com