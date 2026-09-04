박지현 27점 폭발, 3점포 14개 합작…한국 여자농구, 나이지리아 잡고 16년 만의 월드컵 8강 향해 첫발

한국 여자농구 대표팀 선수들이 4일 독일 베를린에서 열린 '2026 FIBA 여자농구 월드컵' 조별리그 B조 첫 경기에서 나이지리아를 대파한 후 한데 모여 기뻐하고 있다. 사진출처=FIBA 홈페이지

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한국 여자농구가 첫 경기를 승리로 장식하며 16년만의 8강 진출을 향한 힘찬 발걸음을 내디뎠다.

한국은 4일(이하 한국시각) 독일 베를린 베를린 아레나에서 열린 '2026 FIBA 여자농구 월드컵' 조별리그 B조 첫 경기에서 아프리카의 강호 나이지리아를 99대81로 크게 물리쳤다. 당초 쉽지 않은 승부가 예상됐지만, 14개나 터진 3점포의 위력에다 몸을 사리지 않는 수비로 완승을 거두며 최소 조 3위 확보를 향한 가능성을 한껏 높였다.

한국은 지난 2010년 대회에서 8강에 오른 이후 3번의 월드컵에서 조별리그조차 통과 못하는 부진한 모습을 보였지만, 이날 보여준 공수 경기력으로 큰 기대감을 갖게 됐다. 6일 열리는 세계랭킹 2위 프랑스와의 경기는 쉽지 않겠지만, 이어 7일 열리는 헝가리전에서 승리한다면 조 2위를 차지하며 8강 진출전에 오를 수 있게 된다.

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한국은 1쿼터부터 3점포를 제대로 가동시켰다. 1분 가까이 무득점에 그치며 0-6까지 밀렸지만, 이제는 국가대표 주전으로 성장한 이해란이 골밑슛으로 첫 득점에 성공했고 이어 강이슬이 상대의 수비를 뚫고 던진 터프 3점포가 림을 가르면서 드디어 물꼬가 터졌다. 강이슬이 연달아 2개의 3점포를 성공시키자, 최이샘이 이를 이어 2개 연속 그리고 이날 양팀 통틀어 최고 득점을 올린 박지현까지 외곽슛에 가세하는 등 한국은 1쿼터에만 6개의 3점포를 합작하며 26-22로 앞서 나가기 시작했다.

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나이지리아는 높이가 낮은 한국의 페인트존을 집요하게 공략했다. 특히 첫 슛에 실패하더라도 공격 리바운드에 이은 쉬운 풋백 득점으로 2쿼터 중반 다시 역전을 만들었다.

한국도 박지현과 이해란, 최이샘 등이 상대의 높이와 파워에 개의치 않고 포스트업이나 페이스업, 2대2 플레이 등을 번갈아 성공시키며 페인트존 공략도 소홀히 하지 않았다. 전반을 48-45로 앞선 이유.

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3쿼터 들자 강이슬이 집중 수비로 고전하는 사이 다시 박지현과 이해란이 공격의 선봉에 나섰다. 여기에 상대의 프레스를 가볍게 뚫어내면서 상대 수비를 허둥지둥 하게 만들었고, 오히려 앞선부터 상대를 강하게 압박하며 턴오버를 연달아 유발시키고 이어진 스틸과 속공으로 점수를 벌려 나가기 시작했다.

68-62로 시작된 4쿼터에서 상대가 턴오버로 자멸하기 시작한 반면 박지현이 내외곽을 흔들었고, 벤치 멤버였던 이소희마저 득점에 가담하면서 대승을 완성시켰다.

기대대로 박지현과 강이슬이 각각 27득점과 20득점을 쏟아 부었고, 최이샘과 이해란도 19득점과 17득점을 보태며 남자 경기 못지 않는 엄청난 공격력이 폭발했다. 수비에서도 의미 있는 결과를 남겼다. 한국은 높이에서 불리한 상황에서도 나이지리아의 턴오버를 23개나 유도했고 16개의 스틸을 기록했다. 골밑에서 정면으로 부딪히기보다 빠른 발과 협력 수비로 상대의 공격 자체를 어렵게 만든 것이 주효했다.

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그 중심에는 박지현이 있었다. WNBA에서 뛰고 있는 박지현은 이날 공격뿐 아니라 수비와 경기 운영에서도 존재감을 드러내며 대표팀의 확실한 에이스 역할을 했다. 박지수가 빠진 대표팀에서 자신의 비중이 커졌지만, 부담을 안고 경기를 풀어가는 모습은 과거와 비교해 한층 성숙해졌다.

박지현은 경기 후 가진 인터뷰에서 "박지수가 없지만 그만큼 잘 준비해 왔다고 생각한다. 동료들이 너무 자랑스럽다"며 직접 영어로 소감을 밝혔다. 박수호 대표팀 감독은 "선수들이 너무 잘 해줘서 더 이상 기쁠게 없다. 고마울 뿐이다"라며 "박지수가 빠졌지만, 그동안 선수들이 번갈아 가면서 결장했어도 나머지 선수들로 열심히 훈련을 해왔기 때문에 버틸 수 있었고 그게 우리의 강점이라 생각한다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com