한국 여자농구, 세계최강 프랑스와 잘 싸웠다. 전반 강렬한 임팩트. 결국 후반 무너졌다

사진출처=FIBA

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[스포츠조선 류동혁 기자] 잘 싸웠다. 하지만, 세계 최강 수준의 프랑스는 너무 강했다.

대한민국 여자농구대표팀은 6일(이하 한국시간) 독일 베를린 막스 슈멜링 할레에서 열린 2026년 FIBA(국제농구연맹) 여자농구 월드컵 B조 2차전에서 69-95로 완패했다.

이소희(10득점, 2스틸)와 이해란(12득점, 4리바운드)이 분전했다. 하지만 한계는 명확했다.

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지난 1차전에서 나이지리아를 잡아냈던 한국. 상승세는 초반에 그대로 이어졌다.

1쿼터 프랑스는 몸이 제대로 풀리지 않았다. 한국은 특유의 트랜지션과 오프 더 볼 스크린을 활용한 3점포로 기선을 제압했다.

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1쿼터에만 6개의 3점포(9개 시도)를 터뜨렸다.

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1쿼터를 31-24, 한국은 기선을 제압했다.

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하지만, 2쿼터부터 프랑스는 수비 압박을 본격화했다. 강력한 프레스로 한국의 앞선을 압박했고, 실책을 유도했다.

평균 신장에서 우위인 프랑스는 활동력까지 가미하면서 한국의 공격 루트를 원천 봉쇄했다.

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공격에서는 마린 요하네스가 강력했다. 세계 최상급 3점슈터인 그는 딥3를 포함해 잇단 3점포로 한국의 수비를 무너뜨렸다.

단, 2쿼터 막판 자넬 살룬이 이해란의 얼굴을 때리며 U파울을 범했다. 한국은 특유의 갭 디펜스와 넥스트 커버리지로 프랑스의 스틸을 유도했다. 전반 37-43, 6점 차로 뒤졌지만, 선전했다.

하지만, 3쿼터부터 확실한 차이가 드러났다. 프랑스 에이스 가비 윌리엄스가 본격적으로 골밑을 공략했다. 속공에서 3점포를 터뜨리기도 했다.

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1m98의 센터 도미닉 말룬가 역시 골밑에서 미스매치를 공략했다.

결국 3쿼터 중반 이후 프랑스의 파상공세에 한국은 무너졌다. 그러나 잘 싸웠다.

프랑스는 요하네스, 윌리엄스, 그리고 말룬가까지 빅3가 포진한 팀이다. 2024년 파리올림픽에서는 세계 최강 미국과 혈투 끝에 아쉽게 은메달을 머문 세계 최강 중 한 팀이다. 그 팀을 상대로 한국은 전반 매우 강렬한 모습을 보이면서 1차전 나이지리아전 승리가 실력이었음을 입증했다.

한국은 오는 7일 오후 9시 30분 헝가리와 맞붙는다. . 조별예선 후 조 1위는 8강 직행, 조 2, 3위는 8강 결정전 크로스매치를 펼친다. 프랑스가 2연승으로 1위가 유력한 상황이다.

한국은 A조에 속한 일본과 8강 결정전 크로스매치에서 만날 수 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com