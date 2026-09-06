FIBA의 찬사, 그리고 극찬. "박지현의 마스터 클래스, 나이지리아전 명확한 영웅" +17 코트마진+ 34.0 효율지수

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[스포츠조선 류동혁 기자] 박지현(26·LA 스파크스)이 박지수가 없는 한국여자농구 대표팀 새로운 에이스로 떠올랐다. FIBA 공식 홈페이지에서도 극찬을 거듭했다.

한국 여자농구대표팀은 5일(이하 한국시간) 독일 베를린 아레나에서 열린 2026년 FIBA(국제농구연맹) 여자농구 월드컵 B조 예선 1차전에서 나이지리아를 99대81로 완파했다.

박지현은 이날 29분17초를 뛰면서 양팀 통틀어 최다인 27득점, 6스틸을 기록했다. 6개의 리바운드와 2개의 어시스트까지 추가했고, 단 하나의 실책만 범하는 등 퍼펙트 경기력을 보였다.

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프랑스, 나이지리아, 헝가리와 A조에 속한 한국은 8강 진출이 목표다. 하지만, 프랑스는 세계 최강 미국과 호각을 다툴 정도의 팀이다. 수준 자체가 다르다.

나이지리아 역시 아프리카 최강이다. 하지만, 한국은 엄청난 파란을 일으켰다.

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FIBA 공식 홈페이지는 박지현의 경기력을 집중조명했다.

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이 매체는 '한국은 박지현의 27점 마스터 클래스 경기력 덕분에 나이지리아를 압도적으로 이겼다. 그는 당연히 이날 게임의 영웅이었다'고 했다.

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또 '박지현은 단 29분만을 출전해 27득점을 폭발시켰고, 무려 6개의 스틸을 기록했다. 필드골 15개 중 7개를 성공시켰고, 3점슛 6개 시도 중 3개를 성공시켰다. 자유투 역시 11개 시도 중 10개를 모두 적중했다. 팀내 최고인 +17의 코트마진(특정 선수가 투입될 때 득실차)과 31.0의 효율성 레이팅을 기록했다. 공수 모두에서 완벽한 경기력을 보였다'고 했다.

이번 월드컵은 걱정이 많았다. 한국의 간판스타 박지수가 부상으로 이번 대회 결장이 확정됐다. 골밑의 기둥이 없어졌다.

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하지만, 한국은 특유의 트랜지션과 조직적 수비로 1차전을 잡아냈다. 그리고 상대 수비를 찢는 에이스 역할을 박지현이 했다.

WNBA LA 스파크스에서 뛰고 있는 박지현은 확실히 기량이 일취월장했다. 수비는 더욱 강해졌고, 공격에서도 해결사 역할을 유감없이 발휘했다. 특히 특유의 헤지테이션 드리블을 활용한 골밑 돌파, 정확해진 3점슛, 그리고 패싱 능력까지 향상하면서 한국의 확실한 에이스로 자리매김했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com