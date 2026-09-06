필리핀 최고 스타. KBL 아쿼썰의 진실. 美 매치 "NCAA 진출 좌절된 카이 소토, 차기 행선지 일본, 한국, 유럽 모색 중"

사진출처=FIBA

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[스포츠조선 류동혁 기자] 필리핀 최고의 농구 재능 카이 소토(2m21)의 미국 대학 입학이 무산된 사실이 뒤늦게 밝혀졌다.

미국농구전문매체 바스켓볼 뉴스는 지난 4일(한국시각) '필리핀 농구 선수 카이 소토가 미국 대학스포츠협회(NCAA) Division 1 소속의 텍사스 A&M 대학(Texas A&M)의 입학이 무산됐다'며 '입학 허가 취소가 아니라 NCAA의 선수 자격(Eligibility) 규정 위반에 따른 승인 거부 때문이다'라고 했다.

NCAA의 강화된 규정에 따르면, 해당 선수가 프로 리그(실제 및 필수 경비를 초과하는 최소 보장 급여를 받는 리그)에서 공식적으로 뛰었거나 계약을 맺고 보상을 받았을 경우 대학 선수 자격이 주어지지 않는다라고 명시하고 있다.

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카이 소토는 그동안 호주 프로리그(NBL)의 애들레이드 36ers를 비롯, 일본 B.리그) 히로시마 드래곤플라이즈, 요코하마 B-코르세어즈, 코시가야 알파스 등 여러 해외 프로팀에서 활약했다. 당연히 거액의 연봉을 받았다.

이 매체는 '카이 소토는 해외프로진출 이력 때문에 NCAA의 엄격한 아마추어 규정을 충족하지 못해 결국 미국 대학 무대 진학이 좌절됐다'고 보도했다.

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2m21의 엄청난 높이와 뛰어난 스피드를 자랑하는 소토는 필리핀 남자농구의 현재이자 미래다. 하지만, 2022년 NBA 드래프트에 지명받지 못했다. 2023년 올랜도 매직 소속으로 서머리그에 참가했지만, NBA 진출에는 실패했다.

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그는 FIBA 농구월드컵 아시아 예선에서 필리핀의 핵심으로 활약하고 있다. 평균 15.5득점, 15.0리바운드를 기록 중이다.

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소토는 많은 선택지가 있다. 필리핀 남자 대표팀 팀 콘 감독은 NBA 기회를 위해 마이애미 히트에 연락하겠다고 주장, 화제를 모으기도 했다. 마이애미는 필리핀계 에릭 스포엘스트라 감독이 필리핀계가 맞지만, 현실적으로 소토가 마이애미로 향할 가능성은 높지 않다.

흥미로운 내용이 있었다. 이 매체는 '소토는 현재 일본, 대만, 한국, 유럽에서 차기 행선지를 모색하고 있다'고 보도했다.

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한국의 KBL이 후보로 들어간 것이다. 실제, '부산 KCC가 아시아쿼터로 카이 소토를 접촉하는 게 아니냐'는 소문이 돌기도 했다. 하지만, KCC 측은 "카이 소토와의 접촉은 사실 무근"이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com