한-일 여자농구의 충격적 희비! 나란히 1승1패. 한국, 최강 프랑스 상대 선전. 일본은 독일에 충격 패배

사진출처=FIBA

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[스포츠조선 류동혁 기자] 한국과 일본이 동반 패배를 당했다. 하지만, 의미는 다르다. 한국은 세계 최강 프랑스와의 경기에서 저력을 보였다. 아시아 최강으로 꼽히던 일본은 충격적 패배를 당했다.

일본은 6일(이하 한국시각) 독일 베를린 막스 슈멜링 아레나에서 열린 2026년 국제농구연맹(FIBA) 여자농구월드컵 A조 예선 2차전에서 독일에게 58대74로 완패했다.

1차전에서 일본은 3점슛의 진수를 보였다. 무려 102점을 넣으면서 승리를 거뒀다. 하지만, 이번에는 단 58점을 넣었다. 믿었던 3점슛이 배신했다.

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일본이 자랑하는 WNBA리거 야마모토 마이는 무리한 1대1 공격으로 일본 공격의 흐름을 끊었다.

수비에서도 문제가 있었다. 1m65의 작은 키는 약점. 천재적 게임 세팅 능력과 기술을 지닌 야마모토의 아킬레스건이 발동했다.

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독일은 야마모토의 앞에서 부담없이 3점포를 터뜨렸다. 야마모토가 컨테스트를 통해 견제했지만, 워낙 작은 키였다. 독일 선수들은 마치 오픈 슛을 넣는 것처럼 야마모토의 컨테스트를 신경쓰지 않았다.

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하지만, 야마모토를 정상 가동한 일본은 또 다시 수비가 무너졌고, 무리한 공격으로 활로를 뚫지 못했다.

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반면, B조에 속한 여자농구대표팀은 B조 2차전에서 프랑스에 69대95로 완패했다.

이소희(10득점, 2스틸)와 이해란(12득점, 4리바운드)이 분전했고 전반 한 때 프랑스에 리드를 잡기도 했다.

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프랑스는 마린 요하네스, 가비 윌리엄스 등 세계정상급의 선수들이 즐비하다. 역대급 재능을 모았다는 평가를 받으며, 이번 대회 미국과 함께 강력한 우승후보로 거론되는 팀이다. 세계랭킹은 2위다.

한국은 후반 걷잡을 수 없이 무너졌다. 하지만, 전반, 특유의 트랜지션 오펜스와 강력한 로테이션 수비로 프랑스와 대등하게 싸웠다.

두 팀은 1승1패를 기록 중이다. 이번 대회는 각조 1위는 8강에 직행, 2, 3위는 크로스 8강 결정전을 펼친다. A조에 속한 일본, B조에 속한 한국은 8강 결정전에서 맞붙을 가능성이 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com