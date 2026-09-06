[현장분석] 알루마-박준영-벨랑겔-정성우 코어 합격! 한국가스공사, 나고야 FC에 분패. 전지훈련에서 나타난 빛과 그림자

전반이 끝난 뒤 한국가스공사 선수들이 모여서 결의를 다지는 장면. 나고야=류동혁 기자

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[나고야=스포츠조선 류동혁 기자] 대구 한국가스공사 페가수스가 일본 B.리그 강호 나고야 FE에게 석패했다.

한국가스공사는 6일 일본 나고야 비와지마 스포츠 센터에서 열린 나고야FE와의 오픈 경기 2차전에서 77-85으로 패했다.

5일 열린 1차전 74-82로 패한 한국가스공사는 이번 오픈경기에서 두 차례 모두 패했다.

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라건아가 이번 전지훈련에서 등록보류로 빠진 상황. 골밑을 책임져야 할 김준일이 1차전에서 코뼈 골절상을 당했다. 한국가스공사 측은 "안와골절은 아니기 때문에 별도의 수술은 하지않는다. 시즌 종료 후 치료를 진행할 예정"이라고 밝혔다. 이날 김준일은 결장. 특이한 점은 올 시즌 이적한 박준영이 김준일의 유니폼을 입고 뛰었다.

오픈 경기였지만, 2500여명의 나고야 FE 팬이 경기장을 가득 메웠다. 일본에서는 흔히 볼 수 있는 광경이다. 비 시즌 오픈 경기를 개최, 농구 갈증을 풀어줌과 동시에 수익까지 노리는 전략이다. 국내에서도 도입이 필요한 부분이다.

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1쿼터 초반 양팀의 압박은 상당히 강렬했다. 나고야가 하프코트 프레스를 가하면, 가스공사 역시 되받아치는 형국이었다. 가스공사는 많은 패스 실책이 아쉬웠고, 나고야는 3점포가 제대로 통과하지 않았다.

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나고야 FE가 앞서 나갔지만, 가스공사는 가스공사의 농구를 했다. 벨랑겔과 정성우는 강력한 압박. 새롭게 가세한 박준영은 1옵션 외인 케베 알루마의 상대 더블팀 그래비티를 활용한 3점, 미드 점퍼를 노렸다. 알루마는 두 차례 스틸 이후 속공 덩크로 분위기를 올렸다. 1쿼터 1분25초를 남기고, 가스공사는 절묘한 로테이션 수비로, 나고야 빅맨 맥스 필더의 3초 바이얼레이션을 유도하기도 했다. 이후 정성우의 3점포가 터지면서 1점 차까지 추격.

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2쿼터 나고야는 본격적으로 외인 선수를 활용하기 시작했다. 1m97의 장신 윙맨 넬슨 필립스와 프랜시스 로페즈가 잇따라 득점을 터뜨렸다. 알루마 외에는 외인 선수가 없는 가스공사 입장에서 막기 쉽지 않은 공격이었다. 28-21, 7점 차까지 벌어졌다.

그러자 알루마가 나섰다. 날카로운 돌파로 득점을 잇따라 터뜨렸다. 상대 빅맨 필더를 외곽에서 그대로 제치면서 미스매치 골밑 돌파를 성공하는 모습은 압권이었다.

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단, 2쿼터 중반 가스공사는 약점이 드러났다. 볼 핸들러의 부족으로 나고야의 압박에 실책을 당했고, 벤치 멤버들을 투입하자 2대2 수비에서 동선이 엉키며 필립스에게 오픈 3점포를 허용했다.

순식간에 25-36, 11점 차까지 리드가 벌어졌다.

3쿼터 초반까지 10여점 차의 리드는 좁혀지지 않았다. 하지만, 정성우의 강력한 속공 2방과 벨랑겔의 미드 점퍼. 그리고 알루마의 3점포가 터졌다. 48-41, 7점 차로 스코어가 좁혀졌다.

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나고야의 작전타임. 하지만, 한국가스공사는 풀 코트 프레스로 맞불을 놨다. 정성우가 절묘한 페이크로 골밑 돌파에 성공. 알루마가 수비에서 블록슛을 하면서 기세를 타기 시작했다.

그리고, 스틸에 의한 알루마의 덩크까지 터졌다. 하지만, 외국인 선수 3명의 총동원한 나고야는 미스매치 공략으로 맞불을 놨다. 5~7점의 팽팽한 균형이 이어졌다.

이때 절정의 컨디션인 정성우가 또 다시 나고야의 골밑을 뚫었다. 3점 차 추격. 수비에 성공한 뒤 이번에는 벨랑겔이 골밑 돌파 이후 미드 점퍼를 터뜨렸다. 1점 차 추격.

그리고 나고야의 공격자 파울. 역전 찬스였다. 나고야 선수들의 거친 플레이에 정성우가 쓰러졌다. 하지만, 파울 콜은 불리지 않았다. 이미 전반전 박준영 역시 거친 팔꿈치 공격에 쓰러진 바 있었다.

하지만, 가스공사는 박준은이 오픈 3점 찬스를 놓쳤고, 상대에게 3점포를 허용했다. 그러자, 알루마가 멋진 스핀 무브에 의한 골밑 돌파로 바스켓카운트, 3점 플레이를 보였다.

결국 가스공사는 3쿼터 1분35초 경 57-57, 동점을 만들었다.

벨랑겔의 스틸. 속공이 연결됐고, 박준은이 파울 자유투를 얻어냈다. 깨끗하게 2개 모두 성공. 역전에 성공했다. 3쿼터 61-59, 역전에 성공하면서 종료.

4쿼터 그야말로 '2점차 혈투'가 벌어졌다. 시간은 계속 흐르고 있었다.

나고야의 코너 3점포, 그리고 필립스의 돌파가 터지면서 팽팽하던 균형에 균열이 생겼다. 6점 차 리드. 벨랑겔이 3점포로 응수했다.

경기종료 2분44초를 남기고 여전히 나고야의 살얼음판 2점 차 리드. 나고야 필립스 돌파에 의한 파울 자유투 2개 중 1개만 적중. 3점 차.

한국가스공사는 박준영의 3점슛이 잇따라 실패했다. 이대, 나고야는 히라마스 카츠키가 아무도 예상치 못한 딥 3를 적중시켰다. 가스공사의 실책에 의한 로페즈의 속공이 터졌다. 순식간에 80-72, 나고야의 8점 차 리드. 남은 시간은 1분39초. 승패가 결정되는 순간이었다.

한국가스공사는 벨랑겔과 정성우의 가드 조합, 알루마와 박준영의 프런트코트 조합은 나름 강력했다. 수비 에너지와 압박은 여전히 강력했다. 단, 승부처 해결사가 부족했다. 벨랑겔 외에는 볼 핸들러가 부족했고, 외곽 3점슛이 아쉽게 빗나갔다. 라건아 공백도 있었다. 잘 싸웠지만, 끝내 패한 경기였다. 나고야=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com