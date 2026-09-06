[나고야 전훈인터뷰] 가스공사 강 혁 감독 "알루마, 박준영 OK. 후반 경기력이 올라왔다"

가스공사 강 혁 감독. 사진제공=KBL

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[나고야=스포츠조선 류동혁 기자] "전반은 부진. 후반은 괜찮았다."

대구 한국가스공사 페가수스 강 혁 감독의 말이다.

한국가스공사는 6일 일본 나고야 비와지마 스포츠 센터에서 열린 나고야FE와의 오픈 경기 2차전에서 77-85으로 패했다.

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5일 열린 1차전 74-82로 패한 한국가스공사는 이번 오픈경기에서 두 차례 모두 패했다.

이날 라건아가 전지훈련에서 결장했고, 김준일이 1차전에서 코뼈 골절상을 당했다.

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경기력은 준수했다. 1쿼터 초반 약간 밀리는 모습이었지만, 페이스를 완전히 찾았다. 후반에는 한국가스공사 특유의 강력함이 돋보였다.

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한때 역전까지 했다. 일본 심판 특유의 텃세만 아니었다면 충분히 승리도 가능하다.

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강 감독은 경기가 끝난 뒤 "전반은 약간 밀리는 모습이 있었다. 전반이 끝난 뒤 적극 주문했고, 벨랑겔, 정성우가 강력한 수비로 에너제 레벨을 끌어올렸다"며 "전체적으로 박준영과 알루마는 만족스럽지만, 알루마는 아직까지 몸 상태가 100%는 아닌 것 같다"고 했다.

그는 "지난 시즌 강력한 압박에 대한 타이밍을 수정해야 한다고 생각했다. 4쿼터 승부처에서 적재적소에 쓸 것"이라며 "김준일의 몸상태가 상당히 좋았는데, 어제 코뼈 골절로 오늘 결장했다. 아쉽다"고 했다.

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강 감독은 "주전급이 아닌 선수들을 폭넓게 쓰면서 테스트를 했다. 김민규의 경우 어제 상당히 많이 뛰어서 오늘 출전시간을 조절했다"고 했다. 나고야=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com