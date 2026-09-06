안영준 부상 OUT→필리핀과 최종 모의고사 승리…韓 남자 농구, 12년 만의 아시안게임 정상 도전

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 농구 대표팀이 아시안게임 최종 모의고사를 승리로 마감했다.

니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자 농구 대표팀은 6일 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열린 필리핀과의 친선 경기에서 69대42로 이겼다. 1차전에서 81대55로 이긴 한국은 두 경기 연속 승리를 챙겼다. 한국은 이번 2연전 승리로 필리핀 상대 통산 30승(17패)을 채웠다. 또한, '마줄스호'는 지난달 31일 사우디아라비아와의 2027년 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 경기부터 3연승을 행진을 이어갔다. 마줄스 감독 체제에서 4승 6패를 기록했다.

한국은 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 앞두고 필리핀과 최종 모의고사를 치렀다. 필리핀은 2023년 열린 항저우아시안게임에서 금메달을 목에 걸었다. 다만, 이번에는 항저우 대회 우승 주역인 미국 태생 귀화 선수 저스틴 브라운리가 빠졌다. 필리핀은 이번 한국 원정에 나선 사실상의 2군 전력으로 아시안게임에 임할 것으로 보인다.

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1차전에선 이정현(소노)이 3점슛 7개를 포함해 27득점을 기록하며 공격을 이끌었다. 이번엔 유기상(LG)이었다. 유기상은 1쿼터부터 4연속 3점포를 폭발하며 공격에 앞장섰다. 이날 유기상은 양 팀 최다 15득점을 기록했다. 여준석(시애틀대)은 그다음으로 많은 14점을 올렸다. 이현중(무소속)은 11득점-10리바운드를 기록하며 승리에 힘을 보탰다.

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한국은 이제 결전지 일본으로 향한다. 10일 사우디아라비아와의 조별리그 첫 경기를 시작으로 본격 레이스에 돌입한다. 한국은 2014년 인천 대회 이후 12년 만의 아시아 정상을 정조준한다.

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변수가 발생했다. 안영준(SK)이 지난 4일 필리핀과의 첫 번째 경기 중 손가락이 탈구되는 부상을 입었다. 대한민국농구협회는 안영준을 대신할 선수를 물색하고 있다. 안영준은 공격과 수비 모두에서 존재감을 보이는 만능 포워드다. 더욱이 그는 발목 수술에서 회복 중이었기에 더욱 뼈아프다. 마줄스 감독은 "선수 교체와 관련해 농구협회가 열심히 찾고 있는 것으로 안다. 진천선수촌에서 안영준의 부상 복귀를 기다렸다. 그가 복귀한 뒤에는 리듬을 찾도록 도와줬고, 드디어 찾았다고 생각했다. 이렇게 부상으로 빠지게 돼 아쉽다. 안영준은 수비 압박, 스위치, 공수 전환에서 뛰어난 모습을 보인 중요한 선수였다. 다른 선수가 그 공백을 메우게 하려면 큰 노력을 해야 한다"고 말했다.

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한편, 마줄스 감독은 "(아시안게임에서) 팀으로서, 모든 포지션에 걸쳐 상대와 싸워줘야 한다. 열심히 부딪치는 자세를 보여줘야 한다. 우리가 잘했던 경기에서, 우리는 압박 수비를 잘했다. 우리는 상대적으로 키가 작은 팀이다. 모든 선수가 리바운드에 나서고, 모든 선수가 수비에 나서야 한다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com