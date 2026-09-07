스테판 커리 충격적 페이컷 시나리오. 내년 여름 골든스테이트 앤서니 데이비스 노린다.

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리의 트레이드 설은 '썰'에 불과했다. 커리는 골든스테이트에 남는다.

그런데 또 하나의 이슈가 있다. 커리의 '페이컷' 여부다.

이미 지난달 현지매체에 의해 보도된 바 있다.

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미국 농구전문매체 헤비스포츠는 지난달 30일(한국시각) '골든스테이트 워리어스와 연장계약권을 획득한 스테판 커리는 2년 1억3700만달러의 풀 맥시멈 계약을 체결할 가능성이 가장 높다. 하지만, 커리는 골든스테이트에 충성도가 높다. 페이컷을 할 수 있다. 당장 연장 계약을 맺지 않고 내년에 할 경우 골든스테이트는 2027년 여름에 1억 달러 이상의 샐러리캡 여유 공간을 창출할 수 있다. 커리가 계약을 미룬다면 골든스테이트는 2027년 여름 이적시장에서 거물급 FA를 영입하거나 드래프트 픽 출혈 없이 샐러리캡 여유분을 활용해 거물 FA를 데려올 수 있다'고 보도했다.

미국 현지 매체들은 이같은 소식에 초점을 맞추고 있다.

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올 여름 골든스테이트는 잠잠했다. 커리는 커리어 막바지이기 때문에 골든스테이트는 자연스럽게 '윈 나우 모드'를 선택하고 있다.

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그는 역대 NBA 최고의 3점슈터이자, 리그 최고의 아이콘이자, NBA 역대 최고의 프랜차이즈 스타다.

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올 시즌 의미있는 전력보강은 없었지만, 커리의 페이컷을 통해 전력 보강을 노릴 수 있다.

내년 여름 FA로 풀리는 선수 면면은 화려하다. 니콜라 요키치, 케빈 듀란트, 앤서니 데이비스, 칼 앤서니 타운스, 카이리 어빙, 잭 라빈 등이 있다.

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그 중 요키치와 칼 앤서니 타운스, 그리고 어빙, 라빈은 골든스테이트가 영입하기 쉽지 않거나, 영입을 해도 즉각적 전력의 반등을 노리기 쉽지 않다.

핵심은 듀란트와 데이비스다. 특히 현지 매체가 많이 거론하는 선수는 데이비스다.

지난 시즌 댈러스에서 워싱턴으로 이적한 데이비스는 LA 레이커스 시절 르브론과 함께 우승을 합작한 경험이 있다.

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게다가 여전히 골밑 장악력은 리그 최상급이다. 미스매치 수비는 리그 최고 수준이다.

골든스테이트는 골밑 세로 수비에 아킬레스건이 있다. 커리를 보좌할 수 있는 2옵션이 부족한 상황이다.

데이비스는 지난 시즌 댈러스에서 워싱턴으로 이적했다. 하지만, 워싱턴에게 오래 머물 가능성은 극히 적다.

ESPN은 차기 시즌 설문조사에서 '트레이드를 가장 먼저 요청할 것 같은 슈퍼스타' 1위가 압도적인 앤서니 데이비스였다. 과연 데이비스가 내년 여름 골든스테이트에 합류할 수 있을까. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com