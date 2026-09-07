여자 스테판 커리? 케이틀린 클락의 수모. 충격 1득점. 미국 드림팀. 월드컵 역사상 최저득점

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[스포츠조선 류동혁 기자] WNBA '스테판 커리'로 평가받는 케이틀린 클락은 수모를 당했다. 단 1득점에 그쳤다. 미국 여자농구 대표팀은 역대 최저득점을 기록했다.

미국은 7일(이하 한국시각) 독일 베를린 우베 아레나에서 열린 2026년 FIBA 여자 농구월드컵 조별리그 D조 2차전에서 이탈리아를 혈투 끝에 55-52로 눌렀다.

미국이 넣은 55점은 1971년 이후 FIBA 여자월드컵 경기에서 최저 득점기록이다.

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충격적 패배의 수렁에서 간신히 탈출했다.

경기종료 4분29초를 남기고 미국은 이탈리아에게 48-50으로 뒤지고 있었다. 하지만, 극적인 7연속 득점으로 결국 승리를 거뒀다.

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재키 영이 10득점, 4리바운드, 3어시스트로 미국을 이끌었다. 그가 유일한 두자릿수 득점의 선수였다.

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클락은 심각한 부진을 보였다. 6개의 필드골을 시도했지만, 단 하나도 림을 통과하지 못했다. 자유투로 1점을 넣는데 그쳤다.

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이날 미국의 야투 성공률은 단 28%에 불과했다.

최악의 야투 난조였다.

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미국은 전반 내내 3점슛을 단 하나도 성공시키지 못했다.

후반 페이지 베커스가 3점 물꼬를 트긴 했지만, 공격 전개에서 답답한 모습을 보였다.

이탈리아는 미국 드림팀에 위축되지 않고 강력한 조직력, 터프한 몸싸움으로 시종일관 미국을 압박했다. WNBA 출신 세실리아 잔달라시니가 14득점을 넣으면서 공격을 주도했고, 후반 내외곽에서 미국을 압도하며 역전에 성공하기도 했다.

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하지만, 미국의 로스터는 막강했다. 벤치에서 출격한 앤젤 리스가 골밑을 장악했고, 영, 브리아나 스튜어트, 첼시 그레이 등 베테랑들이 승부처에서 집중력을 발휘해 최악의 패배를 면했다.

미국은 이날 승리로 8강 진출을 확정지었다. 하지만, 미국 여자대표팀 역사상 가장 치열한 접전을 펼치며 개운치 않은 승리를 거뒀다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com