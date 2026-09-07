손가락 탈구 전치 4주 안영준 대표팀 탈락이 미치는 영향. 대체 카드는?

슛하는 안영준 (수원=연합뉴스) 홍기원 기자 = 31일 경기도 수원시 KT소닉붐아레나에서 열린 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 남자 아시아 예선 2라운드 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 안영준이 슛하고 있다. 2026.8.31 xanadu@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 류동혁 기자] 한국 남자농구 대표팀 간판 포워드 안영준이 손가락 골절 부상으로 아시안 게임 출전이 불발됐다.

대형 악재다.

안영준은 지난 4일 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열린 하나은행 초청 2026 남자농구 국가대표 평가전 필리핀과의 경기에서 왼 손가락 부상을 입었다.

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상대와 격렬한 충돌 이후 손가락이 꺾였다. 손가락 탈구였고, 전치 4주의 진단을 받았다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임 출전이 불가능해졌다.

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안영준은 조기에 복귀했다. 발목수술을 받은 뒤 대표팀에 예상보다 일찍 복귀했다. 대표팀 맏형 이승현은 "안영준은 대단하다. 아직 몸상태가 완전치 않은데, 대표팀에서 솔선수범해서 뛰고 있다"고 했다.

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그는 강력한 운동능력과 활동력으로 대표팀의 에너지 레벨을 높여주는 선수다. 속공 가담 뿐만 아니라 강력한 수비력을 지니고 있는 대표팀 핵심 윙맨 자원이다.

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안영준의 이탈로 대표팀 윙맨 로테이션에는 차질이 불가피해졌다. 최준용이 8강 토너먼트부터 아시안게임에 복귀하지만, 이현중 최준용과 함께 대표팀 공수를 이끌어야 하는 윙맨 자원이 없어졌다.

대한민국 남자농구대표팀은 아시안게임 최종 엔트리를 제출한 상태. 하지만, 진단서 제출 이후 부상 대체 선발이 가능하다.

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대한체육회의 협조를 구해 행정 절차를 거쳐야 하고, OCA(아시아올림픽평의회)에 서류를 제출해야 한다.

대체 선수는 아직 100% 결정되지 않았다. 대표팀 엔트리에서 아쉽게 탈락했던 장신 윙자원인 것으로 알려졌다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com