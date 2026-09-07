[전훈인터뷰] "라건아, 정상합류 간절히 바란다. 최악의 경우 고려하고 있다" 한국가스공사 강 혁 감독. 올 시즌 구상은?

한국가스공사가 나고야 전지훈련에서 팀 미팅을 하는 장면. 나고야=류동혁 기자

강혁 감독. 사진제공=KBL

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[나고야=스포츠조선 류동혁 기자] "정상적으로 뛰길 간절히 바라죠. 하지만, 최악의 경우도 고려하고 있습니다."

나고야 전지훈련에서 만난 강 혁 대구 한국가스공사 페가수스 감독은 이렇게 말했다.

가스공사는 나고야 전지훈련을 치르고 있다. 5일과 6일 일본 나고야에서 나고야FE 두 차례 오픈 경기를 치렀다.

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결과는 패했지만, 가스공사는 가스공사의 농구를 했다.

전지훈련 기간, 연습 경기에서 일본 심판진의 편파판정은 악명이 높다. 하지만, 지난 2차전에서 가스공사는 특유의 높은 에너지 레벨과 강력한 프레스. 케베 알루마, 정성우, 조셉 벨랑겔, 박준영 등의 활약으로 한때 역전을 했다.

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라건아와 김준일이 없는 상황. 게다가 B. 리그 강호 나고야 FE는 외국인, 귀화, 혼혈 쿼터 등 외인 선수가 무려 4명의 포진해 있었다. 그들이 로테이션을 돌면서 가스공사의 수비를 뚫었다.

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하지만, 후반 역전에 성공하면서 저력을 보여줬다. 77-85으로 패했지만, 가스공사는 특유의 끈끈함과 팀 컬러를 발휘했다.

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강 감독은 "아직 우리 농구는 100%가 나오지 않고 있다. 전반에 밀리는 모습이 있었다. 전반이 끝난 뒤 적극 주문했고, 벨랑겔, 정성우가 강력한 수비로 에너제 레벨을 끌어올렸다"고 했다.

새롭게 가세한 외국인 선수 1옵션 알루마와 FA로 영입한 박준영에 대해서도 언급했다.

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그는 "알루마는 지난 1년 간의 공백이 있는 것 같다. 아직 움직임이 둔탁하다. 하지만, 공수에서 농구 센스와 공헌도가 좋고, 우리 팀과 적응은 만족스럽다"고 했다.

실제, 알루마는 내외곽에서 맹활약했다. 속공을 주도했고, 3점슛을 던졌고, 나고야의 더블팀이 들어오면 적재적소의 타이밍에 외곽으로 패스를 연결했다. 무더기 3점슛 찬스가 났다. 확실히 1옵션 다운 모습이었다. 박준영 역시 가스공사의 약점인 세트 오펜스, 승부처 흐름에서 노련미를 더해줬다. 탁월한 농구 센스로 가스공사의 약점인 승부처 안정감을 줬다.

강 감독은 "박준영이 들어오면서 확실히 안정감은 생겼다. 단, 승부처에서 해결하는 능력은 팀 전체적으로 볼 때 2% 부족한 게 사실이다. 박준영이 이런 약점을 어느 정도 메워 줄 것으로 기대한다"고 긍정적 평가를 했다.

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정성우와 벨랑겔의 외곽 압박 수비도 좋았다. 강 감독은 올 시즌을 기점으로 수비의 전체적 틀을 바꿨다.

그는 "지난 시즌 강력한 압박과 로테이션을 중심으로 팀을 운영했다. 승부처에서 체력적 부담감이 있었고, 강한 트랩의 부작용으로 상대에게 쉽게 오픈 찬스를 허용하는 모습이 있었다. 이 부분을 수정 보완했다. 강한 압박의 기조는 유지하되, 강력한 프레스를 쓸 타이밍을 전체적으로 뒤로 미뤘다. 4쿼터 승부처에서 모든 것을 퍼부을 수 있는 시스템을 장착할 것"이라고 했다. 매우 긍정적 모습이다.

신예 김민규와 양우혁에 대해서는 "김민규는 순조롭게 잘 적응하고 있다. 양우혁도 계속 발전하고 있지만, 팀 수비에 대한 이해도를 높일 필요가 있다"고 했다.

라건아는 아직까지 팀 합류가 불투명하다. 올 시즌부터 외국인 선수 2명의 출전쿼터수가 기존 4쿼터에서 6쿼터로 늘어난다.

그는 "라건아가 정상적으로 가세하길 간절히 바란다. 하지만, 어쩔 수 없는 상황이라는 것도 인식하고 있다. 최악의 경우 라건아가 없는 경우도 상정하면서 시즌을 철저하게 대비하고 있다"고 했다. 나고야=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com