KB스타즈-후지쯔, 박신자컵 개막전서 격돌…지난해 4강 리턴매치

지난해 9월 부산사직실내체육관에서 열린 '2025 박신자컵'에서 KB스타즈와 일본 후지쯔 레드웨이브가 4강전을 펼치고 있다. 사진제공=WKBL

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지난 시즌 WKBL 통합 우승을 차지한 KB스타즈와 박신자컵 2년 연속 우승팀인 일본의 강호 후지쯔 레드웨이브가 올해 대회 개막전에서 맞붙는다. 지난해 4강에서 후지쯔에 패했던 KB스타즈가 설욕에 나서는 자리이기도 하다.

WKBL(한국여자농구연맹)은 오는 10월 3일부터 11일까지 청주체육관에서 열리는 '2026 KB국민은행 박신자컵'의 조 편성과 경기 일정을 확정했다고 7일 밝혔다. 이번 대회에는 WKBL 6개 구단과 일본, 캐나다, 호주, 몽골 등 5개국 4개 팀을 합쳐 총 10개 팀이 참가한다.

대회 개막전은 10월 3일 오후 2시 열린다. KB와 후지쯔가 첫 경기부터 맞붙는다. KB는 2025~2026시즌 여자프로농구 통합 우승을 차지했으며, 박신자컵에서도 2016년과 2021년 등 두 차례 정상에 올랐다. 상대인 후지쯔는 2025~2026시즌 일본 W리그 3위에 오른 팀이다. 박신자컵에서는 지난해까지 2년 연속 우승을 차지해 이번 대회에서 해외 팀 최초 3연패에 도전한다.

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두 팀은 지난해 대회 4강에서도 만났다. 당시 후지쯔가 KB를 78대73으로 꺾고 결승에 진출한 뒤 우승까지 차지했다. KB로선 지난해 준결승에서 내준 패배를 만회할 기회가 됐다. 현재 독일 베를린에서 열리고 있는 '2026 FIBA 여자농구 월드컵'에 출전중인 일본 국가대표 미야자와 유키, 하야시 사키, 마치다 루이 3인방이 후지쯔 소속이다.

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다른 팀들의 첫 경기 일정도 확정됐다. 박신자컵 최다 우승 기록인 3회를 보유한 하나은행은 10월 4일 호주 NBL1과 첫 경기를 치른다. NBL1은 호주 각 지역을 기반으로 운영되는 리그로, 여기서 선발된 선수들이 이번 대회에 나선다. 또 이번 대회에 처음 참가하는 몽골 프로 최강팀 울란바토르 아마존스와 캐나다 대학농구 강호인 칼튼대학교는 10월 3일 각각 신한은행과 삼성생명을 상대로 첫 경기에 나선다.

대회는 10개 팀이 2개 조로 나뉘어 10월 9일까지 조별 예선을 치른 뒤 각 조 1~2위가 준결승에 진출하는 방식이다. 준결승은 10일, 3~4위전과 결승은 11일 열린다. 우승 상금은 1500만원, 준우승 상금은 1000만원이며 대회 MVP에게는 200만원이 주어진다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com